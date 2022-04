Eden izmed ciljev ruske invazije na Ukrajino je bil preprečiti tej državi, da postane članica Nata. Čeprav boji še vedno potekajo, končni izid vojne pa ostaja nejasen, je Ukrajina med pogajanji nakazala pripravljenost, da se odreče članstvu v zavezništvu in postane nevtralna država. Toda širitev Nata s tem ni zaustavljena. Kot posledica ruske invazije na Ukrajino se utegne članstvo Nata povečati z državama, ki pred vojno nista nameravali vstopiti v severnoatlantsko zavezništvo in še vedno veljata za vojaško neuvrščeni, čeprav sta od devetdesetih let prejšnjega stoletja partnerski državi Nata.

Vse glasnejši so namreč premisleki na Finskem in Švedskem, kjer se je javnomnenjska podpora članstvu v Natu v zadnjih tednih močno okrepila, da bi že v kratkem zaprosili za vstop v trenutno 30-člansko zavezništvo. Na ruskem zunanjem ministrstvu so opozorili, da bi imelo njuno članstvo »resne vojaške in politične posledice«. Glede na podobne besede, ki so pred vojno letele proti Ukrajini, je to svarilo zvenelo kot grožnja. Nejasne so ostale tudi besede kremeljskega tiskovnega predstavnika Dmitrija Peskova, da bi ob morebitnem članstvu Finske in Švedske v Natu Rusija morala sprejeti lastne ukrepe, zato da bi »uravnotežila situacijo«.

Veliki premiki za Finsko

V le mesecu dni se je javnomnenjska podpora članstvu v Natu na Finskem podvojila. Z 28 odstotkov je poskočila na do 60 odstotkov. Več kot 50.000 ljudi je podpisalo peticijo za članstvo v Natu. Podpora vstopu je nekoliko manjša na Švedskem, kjer so bili sicer v preteklosti do članstva v Natu bolj odprti kot na Finskem. Ne glede na to pa se je tudi na Švedskem podpora članstvu povzpela na 50 odstotkov, še nekoliko višja (59 odstotkov) pa je, če bi se za vstop v Nato odločila tudi Finska. V obeh državah bodo zdaj preučili varnostne razmere in se odločili o morebitnem zaprosilu za članstvo.

Finska premierka Sanna Marin je napovedala, da bodo že v kratkem v parlament poslali varnostno oceno države, ki bo poslancem pomagala pri razpravi o članstvu v Natu. V Helsinkih pravijo, da nameravajo odločitev sprejeti najkasneje do sredine poletja. Se pa že pojavljajo špekulacije, da bi se to utegnilo zgoditi prej in bi za članstvo v severnoatlantskem zavezništvu zaprosili že na junijskem vrhu Nata v Madridu. To so zelo veliki premiki za državo, ki je leta 1948 po dveh izgubljenih vojnah morala podpisati sporazum o prijateljstvu s Sovjetsko zvezo. Ta ji je omogočil ohranitev liberalnega političnega sistema, v zameno pa se je zavezala, da bi preprečevala napad »Nemčije in njenih zaveznic« (to je bil sinonim za zahodne zaveznice) čez finsko ozemlje na Sovjetsko zvezo. Dejansko je sporazum pomenil tudi, da je država med hladno vojno ostala nevtralna, večje zunanjepolitične ukrepe pa je morala usklajevati z Moskvo. O članstvu v Natu se ni niti razmišljalo.

Dvakrat daljša kopenska meja Rusije z Natom?

Vzporedno s Finsko je prišlo tudi do premikov v švedski vladi, konkretno pri vladajočih socialdemokratih, kjer so do zdaj zavračali članstvo v Natu, saj da je politika vojaške neuvrščenosti državi doslej dobro služila. Zaradi vojne v Ukrajini in spremenjenih varnostnih razmer so zdaj tudi tam začeli revizijo svoje varnostne politike, ki naj bi bila zaključena poleti. Voditelj socialdemokratov Jimmie Akesson je napovedal, da bo ob morebitnem finskem zaprosilu za članstvo v Natu svet svoje stranke pozval, naj glede članstva v severnoatlantskem zavezništvu spremeni mnenje. Vstopa v Nato zdaj ne izključuje več niti socialdemokratska premierka Magdalena Andersson, povsem jasno pa ga pred septembrskimi parlamentarnimi volitvami podpira vodja opozicijske konservativne stranke Ulf Kristersson.

O morebitnem članstvu tako Finske kot Švedske so sicer pred tednom dni že razpravljali zunanji ministri članic Nata. Generalni sekretar zavezništva Jens Stoltenberg je dejal, da bi obe državi pozdravili v svojih vrstah, če bi se odločili za vstop. Če bi se to res zgodilo, bi Rusija mejila na šest članic Nata – in ne na pet kot zdaj. Kopenska meja Nata z Rusijo pa bi se zaradi dolge meje med Rusijo in Finsko (kar 1340 kilometrov) več kot podvojila. Zdaj so meje Litve, Latvije, Estonije, Poljske in Norveške z Rusijo skupno dolge 1277 kilometrov.