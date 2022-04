Ko gre za družino Beckham, v otoških tabloidih zelo radi pretiravajo. Nekateri so poroko Nicole in Brooklyna razglasili za poroko stoletja, čeprav smo šele v 22. letu stoletja. Bila je v znamenju številke tri. Nevesta je imela pripravljene tri obleke, najeli so tri načrtovalce poroke, za svate so postavili tri orjaške šotore in praznovanje je trajalo tri dni, saj se je začelo z večerjo v petek in končalo s kosilom v nedeljo. Romantiki so navdušeni. Kako ne bi bili! Še kar slavna hčerka ameriškega milijarderja in sin superslavnega angleškega para, ki živita v njeni 26 milijonov evrov vredni vili v bogataški četrti Beverly Hills v Los Angelesu, sta se zaljubila na prvi pogled. Čez devet mesecev sta se zaročila. In osemnajst mesecev kasneje (v soboto) poročila. Ne enkrat, ampak dvakrat oziroma na dveh poročnih obredih, ker so njuni starši pripadniki različnih ver. Njeni judovske, Victoria in David Beckham pa katoliške. Edini spodrsljaj se je zgodil na judovski poroki. Večkrat. Ženina Brooklyna je rabin, očitno nogometni navijač, večkrat nagovoril z David.

Razkošje na daleč

Vsekakor je bila poroka že od daleč videti kot ena najdražjih v zgodovini. Nekaj fotografij sta družini že ponudili, vse pa bodo razkrili v novi številki modne biblije Vogue, ki so ji »prodali« fotografiranje in snemanje poroke. Poznavalci pravijo, da je bolj verjetno, da je poroka stala več kot 13, ne manj kot tri milijone evrov, kot se govori. Naj se vidi razkošje! Brezsramno za čas, v katerem covidski drami sledijo vsesplošna draginja in stiskanje pasu ter grozodejstva Putinove vojske v Ukrajini – medtem pa 0,1 odstotka zemljanov neprimerno razkazuje svoje bogastvo in potratnost. Mednje sodijo tudi starši neveste in ženina. Slednji je moral, ker so njeni štirikrat bogatejši (1,6 milijarde evrov) od njegovih (400 milijonov evrov), podpisati neromantično predporočno pogodbo. Najbrž logično, saj ima šele (nezdivjanih) 23 let. Poroka je bila na 80 milijonov evrov vrednem velikem posestvu nevestinega očeta v bogataškem Palm Springsu na Floridi, zabavišču milijarderjev, ki ima zelo dolgo zasebno plažo. Penina bolinger, ena steklenica v ZDA stane 240 evrov, je tekla v potokih. Nevestina poročna obleka oblikovalca Valentina je bila sanjska, primerna za princese, umetnina, ki naj bi nastajala leto dni. Vse, od rož do varnostnikov, je bilo najdražje, kar je na voljo. Nevestin oče je res pokril stroške poroke, a superslavni David Beckham je poskrbel za, vsaj v moškem svetu, najbolj opaženo darilo mladoporočencema: na poročno potovanje sta se odpeljala v bleščečem električnem jaguarju kabrioletu, za katerega je plačal približno 600.000 evrov.

O sorojencih in svatih

Med okoli 500 povabljenimi so bili tudi sorojenci ženina in neveste, ki jih je skupno dvanajst. Nevesta ima šest bratov in sestro, njen oče ima še dva otroka iz prejšnjega zakona. Ženin ima dva brata in sestro. Najslavnejši med svati so bili teniški sestri Serena in Venus Williams, igralka Eva Longoria, članice Spice Girls brez Geri in televizijski kuhar Gordon Ramsey. Ne ravno smetana slavnih. Povabili naj bi tudi princa Williama in Kate, ki naj bi vljudno sporočila, da imata druge obveznosti. Zlobneži na Otoku bolj poudarjajo to, da niso povabili Harryja in Meghan, čeprav sta bila Victoria in David Beckham na njuni poroki. Milijonom Beckhamovih rojakov na Otoku, ki se morajo zaradi vsesplošne draginje ob mrzlih dnevih odločati med hrano in ogrevanjem, se ob takšnem razkazovanju bogastva in potrati obrača želodec. Superbogati imajo radarje žal samo na zasebnih jahtah in letalih, ne pa tudi v glavah in srcih.