Kot je dejal, je bilo »spodbujanja družinskega življenja, lepote materinstva in očetovstva ter spodbujanja veselja do življenja v naši družbi očitno premalo«. Cilji urada so skladen regionalni demografski razvoj, ustvarjanje pogojev, da bodo mladi ostali v Sloveniji, vrnitev izseljenih Slovencev v domovino ter nadzorovane migracije in integracija. Po poročanju Večera so za namestnico direktorja imenovali nekdanjo poslanko SLS Jasmino Opec Vöröš. Svoje pisarne imajo v novem uradu tudi Aleš Primc, Franci Donko, Jon Petek, Gašper Pečar in Andreja Potočnik.