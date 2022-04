#Intervju Benjamin Savšek, kanuist na divjih vodah: Barada poskrbi za kondicijo

Kajakaška zveza Slovenije se je zavezala, da bo pri izvajanju svojih programov delovala trajnostno. V letu, ko mineva 50 let od prvega nastopa kajakašev in kanuistov na divjih vodah na olimpijskih igrah (München 1972), so vsi trije slovenski dobitniki olimpijskih odličij v tem športu – aktualni olimpijski prvak iz Tokia 2021 Benjamin Savšek ter podprvaka Andraž Vehovar (Atlanta 1996) in Peter Kauzer (Rio de Janeiro 2016) – ob progi v Tacnu posadili drevesa in s tem postali skrbniki vsak svoje lipe. Petintridesetletni kanuist Savšek je sredi priprav na poolimpijsko sezono, v kateri ima velike načrte.