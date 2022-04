Več kot šest ur je v torek trajal dvoboj 2. kroga v skupini B v 1. evro-afriški skupini pokala Billie Jean King med Slovenijo in Avstrijo, ki sta ga v odločilni igri dvojic dobili Kaja Juvan in Tamara Zidanšek. Slovenska ženska teniška reprezentanca je tako dosegla drugo zmago in je na dobri poti k uresničitvi cilja – napredovanju v viški rang tekmovanja. Slovenija se bo v sredo pomerila s Hrvaško, ki ob Sloveniji velja za favoritinjo skupine B. Hrvatice so za zdaj svoje delo opravile zelo dobro, saj so tako Švedsko kot Bolgarijo premagale s 3:0.

Kaja Juvan je svoje delo med posameznicami opravila po pričakovanju, saj je proti Sinji Kraus (402. na svetovni lestvici) dvoboj dobila prepričljivo v dobri uri. Ljubljančanka je v nasprotju s prvim dnem, ko se je v uvodnem dvoboju znašla v zaostanku z 2:5, prvi niz dobila prepričljivo s 6:1, v drugem pa tekmici prepustila štiri igre. »Razmere so zelo vetrovne, a tokrat sem se dobro znašla. Pomagalo je, da sem dvoboj v podobnih razmerah odigrala že v ponedeljek. Rajši sicer igram v ustreznejših pogojih, po drugi strani pa gojim igro, s katero lahko menjam ritem igre tudi glede na vremenske razmere,« je svoj dvoboj opisala Kaja Juvan, razmere v Turčiji pa je primerjala s tistimi v Indian Wellsu, kjer je bila uspešna v prav tako vetrovnih razmerah. »Ko je vetrovno, se moraš prepustiti razmeram in se ne obremenjevati s tem, kako letijo žogice. Če ti to uspe, si na dobri poti,« je zaključila Kaja Juvan ter se odpravila na reprezentančno klop, kjer je navijala za Tamaro Zidanšek.

Toda Konjičanka je proti Julii Grabher (198. na svetu) doživela nepričakovan poraz. Polfinalistka lanskega Rolanda Garrosa je v vsakem nizu dobila po tri igre, Avstrija pa je dvoboj pripeljala v nepričakovano končnico, ko je o zmagovalcu dvoboja odločala igra dvojic, v kateri selektor Andrej Kraševec ni hotel tvegati in v igro poslal najboljši slovenski igralki Tamaro Zidanšek in Kajo Juvan. Prvi niz je bil izenačen le do rezultata 2:2, nato pa sta presenetljivo štiri igre zapored dobili Sinja Kraus in Melanie Klaffner (585. igralka sveta). V drugem nizu sta Slovenki povedli s 3:1 in 5:3, a sta imeli žilavi in bojeviti Avstrijki priložnost, da bi izenačili na 5:5. Ljubljančanka in Konjičanka sta vendarle izkoristili četrto zaključno žogico ter preprečili, da bi bili tekmici še nevarnejši v končnici niza. V odločilnem nizu sta Avstrijki povedli z 2:1, v nadaljevanju pa sta favorizirani Slovenki dobili pet iger zapored ter rezultat dvoboja vendarle popeljali v želeno smer.

»V tako vetrovnih razmerah, kot so bile v torek, je kakovost igre precej slabša. Med posameznicami se nisem znašla, k sreči pa v Turčiji poteka ekipno tekmovanje in smo zmagali,« je bila po zmagi med dvojicami nasmejana Tamara Zidanšek. Selektor Andrej Kraševec pa je razkril zmagoviti načrt: »Po prvem nizu smo spremenili taktiko, saj smo se natančneje dogovorili, katera igralka bo servirala z vetrom in katera proti. Dobro se je izšlo.« Kaja Juvan je po zmagi med dvojicami povedala: »S Tamaro imava vselej super energijo. Čutila sem, da po porazu med posameznicami potrebuje spodbudo, ki jo je od mene tudi dobila.«