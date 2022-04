V drugem večeru povratnih tekem četrtfinala lige prvakov bodo vse oči usmerjene v Madrid, kjer bo Atletico po porazu z 0:1 na prvi tekmi proti Manchestru Cityju poskušal priti do preobrata in polfinala. A moštvo trenerja Diega Simeoneja bo moralo zaigrati precej bolj napadalno, če bo želelo uresničiti zadano nalogo. Na stadionu Etihad proti golu nasprotnika namreč ni sprožilo niti enega samega strela. Drugi obračun je na papirju precej manj zanimiv. Liverpool je proti Benfici v Lizboni zmagal s 3:1, moštvo trenerja Jürgena Kloppa pa se zdi preveč kakovostno in zrelo, da bi pred domačimi navijači takšno prednst zapravilo.

Kazen Uefe za Atletico

Da odnos med trenerjema Manchestra Citya in Atletica Madrida Pepom Guardiolo in Diegom Simeonejem ni rožnat, je znano dlje časa. Nekdanja odlična nogometaša namreč gojita povsem različna stila igre in sta imela zaradi tega v preteklosti že kar nekaj besednih dvobojev. Medtem ko Guardiola stavi na napadalno igro z veliko posesti, je Simeone znan po izredno defenzivnih postavitvah. Zaradi tega je Guardiola tudi tokrat kritiziral Atleticov način igre na prvi četrtfinalni tekmi, češ da je izjemno težko prebiti ekipo, ki igra s prazgodovinsko postavitvijo 5-5-0. Simeone mu je odgovoril, da je le uporabil sredstva, ki so mu na voljo, da je prišel do ugodnega izhodišča pred povratnim obračunom.

Precej težje delo je imel ob koncu tedna v domačem prvenstvu Manchester City, ki je v derbiju proti Liverpoolu iztržil remi 2:2 in tako na lestvici zadržal točko prednosti. Atletico pa si je na gostovanju pri Mallorci privoščil spodrsljaj, saj je klonil z 0:1. »Tekma proti Liverpoolu je bila spektakularna, prava reklama za angleško ligo. Veliko je bilo teka, priložnosti in golov, malo pa ustavljanja igre. Glede na dogajanje na prvi tekmi proti Atleticu gre v Madridu pričakovati povsem drugačen potek dogodkov. Najpomembneje bo, da bomo ohranili mirno glavo. Ne smemo podleči provokacijam nasprotnika, temveč se osredotočiti nase in na našo igro,« svari Pep Guardiola, ki si s klubom neznansko želi prve lovorike v ligi prvakov. Stadion Wanda Metropolitano tokrat ne bo povsem poln, saj je Evropska nogometna zveza Uefa klub kaznovala s 5000 evri kazni, ob tem pa mora biti del tribune s 5000 sedeži zaprt. Razlog so nacistična salutiranja posameznih navijačev španskega moštva na prvi tekmi v Manchestru, ki so jih ujele varnostne kamere. »V Manchester smo prejšnji teden odpotovali z mislijo, da ohranimo možnost napredovanja pred povratnim obračunom. Kljub porazu nam je to uspelo. Zdaj je možno vse,« sporoča slovenski vratar v vrstah Atletica Jan Oblak.

Benfica še verjame

Kar 20 let je minilo od tega, da je Liverpool v izločilnih bojih lige prvakov izpadel po tistem, ko je zmagal na prvi tekmi. Trener Jürgen Klopp je o Benfici pred obračunom v Lizboni govoril zelo spoštljivo, a je njegovo moštvo nato povsem upravičilo vlogo favorita. Nemški strateg je izjemno izkušen in zato ve, da napredovanje še ni odločeno, a izhodišče je za angleško moštvo skoraj sanjsko. »V Lizboni bi morali zabiti še kakšen gol in po navadi ga ob predstavi, kot smo jo pokazali. Ob polčasu imamo tako dva gola prednosti, kar pomeni, da delo še ni dokončano,« je jasen Jürgen Klopp. Benfica in njen trener Nelson Verissimo, ki naj bi ga po koncu sezone zamenjal Roger Schmidt, sta se znašla v že znani situaciji. Tudi po prvi tekmi proti Ajaxu v osmini finala so jih odpisali že vsi. A takrat so imeli vseeno boljše izhodišče, saj so pred domačimi navijači remizirali z 2:2, v Amsterdamu pa zmagali z 1:0. Rezultat, ki tokrat proti Liverpoolu ne bi bil dovolj za napredovanje. »Nič še ni odločeno. Čaka nas 90 minut boja, nato pa bomo videli, kdo si bo zaslužil napredovanje v polfinale,« sporoča trener Benfice Nelson Verissimo.