Mislim svoje mesto: Kante brez ograje

Načeloma so moje kante za smeti postavljene in uporabljane povsem po predpisih. Vrtu smo odščipnili dober meter površine in jih postavili na tla, ki so v zemljiški knjigi nedvoumno zarisana pod našo parcelo. Na spletni strani VOKA Snage, ki izvaja odvoz odpadkov v Ljubljani, je namreč zapisano, da za vse uporabnike njenih storitev velja, da »morajo svoje zabojnike postaviti na zasebno mesto in z njimi ne obremenjevati javnih površin«.