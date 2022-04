Tujec v mojem mestu: Od čistilca čevljev do uspešnega podjetnika

Ali Kemal Sossa, podjetnik in strojnik po izobrazbi, je v Slovenijo kot turist prvič prišel pred sedmimi leti. Ker je imel priložnost spoznati velik del naše dežele, ga je kmalu navdušila narava pa tudi ljudje s svojim znanjem in ustvarjalnostjo. Nekaj let pozneje se je vrnil in tukaj začel graditi svojo blagovno znamko, s katero se širi tako na hrvaški kot madžarski trg.