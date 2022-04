Nepreslišano: Simon Johnson, ekonomist, MIT, IMF

Izvoz fosilnih goriv je omogočil invazijo Rusije na Ukrajino in njeno izjemno nasilje nad neoboroženimi civilisti in civilno infrastrukturo. Ruski predsednik Vladimir Putin očitno verjame, da se mu nihče ne more upreti zaradi velike moči, ki jo lahko upravlja prek energetskih virov. Če se bodo Evropejci preveč upirali, jim bo ustavil dobavo plina. Če preostali svet zmanjša svoje nakupe v Rusiji, se bo cena nafte dvignila, kar bo povsod povzročilo gospodarske težave. Toda Putin je podcenil grozo in strah, ki ju je povzročila njegova invazija, zlasti v Evropi. In kar je še huje zanj, ZDA, Evropa in njihovi zavezniki imajo vsa orodja, potrebna za izničenje ruskega energetskega vzvoda. Uvozniki po vsem svetu se izogibajo ruske nafte in plina. Evropa zagotovo nikoli več ne bo tvegala svoje nacionalne varnosti, ko gre za uvoz ruske energije. Zaradi vsega tega bo Rusija kmalu zašla kot velika igralka na svetovnih energetskih trgih.