Tomaž Mastnak: Za čigave interese gre na volitvah

Malo pred volitvami na Madžarskem je EUobserver sporočil, da kaže, da bo »madžarski nacionalistični premier Viktor Orbán, najtesnejši zaveznik ruskega predsednika Vladimirja Putina v EU«, na volitvah spet dosegel veliko večino v parlamentu. Napoved zmage »nacionalista«, spečanega z evropskim antikristom v Moskvi, proti kateremu zahodni liberalci bijejo sveto vojno, je spodbudila vidnega natovskega propagandista Andersa Åslunda k naslednji izjavi: »Če bo Madžarska v resnici z veliko večino volila proti demokraciji in za korupcijo, ne vidim nobenega razloga za to, da bi EU to morala sprejeti. Brcnimo jo ven!«