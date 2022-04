Vrniti stroko, izgnati politiko

V Kinu Šiška so v ponedeljek pripravili predvolilno soočenje predstavnikov političnih strank na temo kulture in umetnosti. Svoja stališča o položaju in osrednjih težavah področja kulture je predstavilo enajst strank, med katerimi pa ni bilo tistih, ki trenutno sestavljajo vlado.