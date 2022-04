Poškodbe – to je glavna tema in glavna nadloga v domačem taboru pred obračunom s Srbi, prek katerih si želi Slovenija priigrati jubilejni, deseti nastop v zgodovini SP. Selektor Uroš Zorman je zaradi težav s koleni najprej ostal brez desnega zunanjega igralca Matica Grošlja (Chartres, Francija) in vratarja Klemna Ferlina (Erlangen, Nemčija), namesto njiju pa je na priprave v Zreče povabil Tadeja Kljuna (Benfica, Portugalska) in Urha Kastelica (Göppingen, Nemčija). A sledil je še en šok, kajti zaradi poškodbe stegenske mišice je na prisilnem počitku krožni napadalec in steber obrambe Blaž Blagotinšek (Veszprem, Madžarska), zato sta Zormanov klic prejela Matic Suholežnik (Celje Pivovarna Laško) in Miha Žvižej (Ribe-Esbjerg, Danska).

V Zreče, kjer je zbranih 22 reprezentantov, je kljub poškodbi kolena prišel tudi prvi vratar Ferlin. Ob pomoči zdravniške službe bo skušal sanirati oteklino – ta naj naj bi bila reakcija na injekcijo, ki jo je prejel po zadnji klubski tekmi v Nemčiji. V zadnjih dneh je njegovo koleno v precej boljšem stanju, saj je oteklina skoraj v celoti usahnila, po delu po posebnem programu pa naj bi se včeraj zvečer pridružil soigralcem na treningu. Če bo s kolenom vse v redu, bo Ferlin kandidiral za današnji nastop proti Srbiji, selektor Zorman pa bo šestnajsterico za obračun v Zlatorogu – ostalih šest jih bo na tekmi le v vlogi gledalcev – sporočil danes dopoldan.

Koleno je trenutno v redu

Kapetan Jure Dolenec, rekorder v sedanji reprezentančni zasedbi po številu nastopov (165) in doseženih golih (615), je zaradi poškodbe izpustil povratno tekmo prvega kroga kvalifikacij za SP proti Italiji v Celju, nato pa še dvoboj svojega Limogesa proti Dunkerquu v francoski ligi. A na zadnji tekmi pred odhodom v Zreče je proti Toulousu dosegel kar osem golov iz devetih poskusov, kljub temu pa ni mogel preprečiti visokega domačega poraza (26:36) Limogesa, ki ga kot trener od novembra lani vodi Rastko Stefanović, nekdanji srbsko-slovenski rokometaš ter med letoma 1995 in 2002 igralec Celja Pivovarne Laško. Toda najpomembneje je, da je z Dolenčevim kolenom za zdaj vse v redu, kajti pred vrati je Srbija. »Favorit? Težko bi odgovoril na to vprašanje. Vsekakor pa jih spoštujemo, a se jih ne bojimo. Niti nam niti njim ne bo lahko, v igri pa je velik vložek – uvrstitev na SP. Prav tako bi težko napovedal, s kakšnim izidom bi bil zadovoljen na prvi tekmi v Celju. Najpomembneje je, da smo – pa čeprav le za gol – boljši v skupnem seštevku obeh,« se zaveda 33-letni Jure Dolenec.

Desnokrilni igralec Gašper Marguč je na priprave v Zreče prišel dobre volje, kajti njegov Veszprem je v osmini finala evropske lige prvakov izločil ekipo Vardarja, v četrtfinalu pa ga čaka danski Aalborg. Celjan je tako eden izmed petih Slovencev (poleg njega še klubski soigralec Blaž Blagotinšek, Blaž Janc, Domen Makuc/Barcelona in Miha Zarabec/Kiel), ki so se uvrstili med osem najboljših klubov v Evropi. Po svoji slabši predstavi proti Italiji v celjskem Golovcu – dva gola iz petih strelov – se Gašper Marguč v rojstnem mestu danes nadeja boljše tako svoje kot celotne reprezentančne predstave: »Čaka nas pravi balkanski derbi. Srbija se je v zadnjem času z novim selektorjem in spremenjenim igralskim kadrom nekoliko dvignila. Na obeh tekmah bodo odločale malenkosti, a kakovost – tako ekipna kot posamična – je vseeno malce na naši strani. V Celju bo dobrodošla vsaka naša zmaga, četudi bo le minimalna, seveda pa ne bi bilo slabo, če bi si pred povratno tekmo v Kragujevcu priigrali čim višjo prednost.«

Selektor z dvema okrepitvama

Uroš Zorman je selektorsko kariero začel z zmagama nad Italijo, danes pa ga čaka prva od dveh ur resnice proti Srbiji, ki je – tako kot Slovenija – na letošnjem EP izpadla že po prvem delu tekmovanja. »Jasno je, da ima Srbija precej večji rokometni rejting kot Italija. Ker je selektor Španec (Toni Gerona, op. p.), seveda gojijo španski slog in sistem igre. V napadu igrajo hitro, v obrambi pa agresivno. Ena njihovih slabosti je prehod iz obrambe v napad in obrnjeno, saj morajo menjati igralca ali celo dva. In to moramo čim bolje izkoristiti,« se zaveda selektor Uroš Zorman, ki bo v primerjavi s tekmama z Italijo močnejši za dva zelo pomembna igralca – v ekipo se namreč vračata Borut Mačkovšek (po bolezni) in Blaž Janc (po operaciji slepiča).

Selektor pričakuje bučno navijanje na tribunah in (skoraj) poln Zlatorog, v katerem je kot član Celja Pivovarne Laško igral med letoma 2004 in 2006. »Tekmi proti Srbiji nam bosta dali tudi odgovor na to, kako bo naša reprezentanca delovala v prihodnosti. Zagotovo nam ne bo lahko, kajti Srbija je zelo kakovostna reprezentanca. Že v Celju bomo skušali z energijo s tribun doseči čim boljši rezultat. Morda trenutno nismo v najbolj rožnati situaciji, če pogledamo bližnjo preteklost in sedanjost, a tudi na moji prvi selektorski akciji je bilo iz dneva v dan boljše. Upam, da bo na igrišču z naše strani vse tako, kot mora biti, cilj pa je jasen – iz dvoboja s Srbijo priti kot skupni zmagovalec,« se nadeja Zorman.