Vsak dan naj bi se v Ukrajino vrnilo med 25.000 in 30.000 Ukrajincev, je dejal tiskovni predstavnik Andrij Demčenko. »Pravijo, da so razmere varnejše, zlasti v zahodnih regijah države. Ne morejo več bivati v tujini in so se pripravljeni vrniti v državo in tukaj tudi ostati,« je še dodal.

Množično vračanje Ukrajincev prihaja v času, ko so se ruske oborožene sile konec prejšnjega meseca umaknile iz bližine glavnega mesta Kijev in se v celoti preusmerile na vzhod države.

Po podatkih Združenih narodov je od 24. februarja, ko je ruski predsednik Vladimir Putin sprožil napad, v tujino pobegnilo skupno več kot 4,6 milijona Ukrajincev, kar je najhitreje rastoča begunska kriza v Evropi po drugi svetovni vojni.

Velika večina tistih, ki so Ukrajino zapustili, je prečkala meje sosednjih držav članic EU, kot so Poljska, Romunija, Madžarska in Slovaška. Ženske in otroci predstavljajo približno 90 odstotkov tistih, ki so zapustili Ukrajino, medtem ko moški, stari od 18 do 60 let, zaradi vpoklica v vojsko države ne morejo zapustiti.

»Čeprav se je število ljudi, ki zapuščajo državo, znatno zmanjšalo, pa opažamo, da so tisti, ki so v preteklih tednih prečkali meje, bolj ranljivi, imeli manj sredstev in tudi manj načrtov, kam bi lahko šli,« je v Ženevi dejal tiskovni predstavnik Urada visokega komisariata Združenih narodov za begunce (UNHCR) Matt Saltmarsh.