Mariborski policisti sicer niso razkrili podrobnosti primera, o njem pa je mogoče sklepati po opozorilih, na kaj naj bodo ljudje pozorni, da ne bi nasedli podobnim goljufijam: »Za krinkami, kot so zdravnik v tujini, vojak na mirovni misiji ali nesrečni vdovec na naftni ploščadi, lahko stojijo pretkani kriminalci, ki po spletu nagovarjajo osamljene ženske,« so med drugim zapisali.

Ženske, moški ... Spol pravzaprav ni pomemben, kajti po drugi strani se najdejo izmišljene identitete deklet, ki so prav tako menda v godlji, iz katere se lahko izkopljejo zgolj z večjimi količinami denarja. Spletne identitete so povsem izmišljene, tako da se za fotografijo prikupne mlade dame v resnici skriva zavaljen goljuf, za postavnim zrelim moškim pa 19-letnik z drugega konca sveta. Tega v resnici žrtev nikoli ne izve.

»Osamljene ženske, ki so se na spletu zapletle s šarmantnimi tujci, so po letu dni 'razmerja' na daljavo lahko ostale brez nekaj deset tisoč, nekatere celo brez več kot sto tisoč evrov. Kriminalci svoje žrtve iščejo na družbenih omrežjih in jim pošiljajo prošnje za prijateljstvo, največkrat po facebooku ali instagramu,« navajajo na spletni strani Varni na internetu.

Če žrtve ugodijo in denar pošljejo, se zgodba še ne konča, saj pričakujejo vedno več denarja, hkrati z žrtvijo vzpostavljajo še močnejšo čustveno vez, zaradi katere se jim ta zelo težko upre. »Goljufi od žrtev najraje zahtevajo plačevanje prek plačilnih sistemov western union ali moneygram, pa tudi na bančne račune v tujini. Sled za denarjem se v vsakem primeru zelo hitro izgubi.«

