Gradbeni inšpektor je sicer minuli teden po nesrečnem dogodku prepovedal uporabo učilnic v starem delu objekta, zato bodo imeli učenci do četrtega razreda pouk v prizidku, od 5. do 9. razreda razreda pa pouk najprej poteka na daljavo. Najpozneje z 9. majem pa bodo učenci, natančneje 15 razredov, po Jankovićevih napovedih premeščeni na območje BTC, kjer so zaradi velikega investicijskega cikla v ljubljanskih osnovnih šolah gostovali že lani.

Ljubljanski župan je na današnji redni novinarski konferenci obžaloval nesrečni dogodek. Po njegovem prepričanju ga nikakor niso mogli predvideti. V tem delu šole so obnovitvena dela izvajali sredi 80. let minulega stoletja, zadnja generalna prenova starega dela pa je bila v letih 2003 in 2004, in takrat je ta del po Jankovićevih besedah dobil tudi uporabno dovoljenje. Kot sta spomnila župan in vodja službe za razvojne projekte in investicije Meta Gabron, je OŠ Miška Kranjca kompleks z več stavbami in trakti. Prav z 28. marcem letos so učenci od 1. do 4. razreda začeli s poukom v novem prizidku, zdaj pa potekajo tudi obnovitvena dela na starem delu šole, in sicer v avli, jedilnici in zunaj objekta. Skupna vrednost investicijskih posegov na območju osnovne šole je okoli tri milijone evrov.

Čeprav območje, kjer je prišlo do padca ometa, ni bilo predvideno v specifikaciji obnove starega objekta, ga bodo zdaj po Jankovićevih zagotovilih vanjo uvrstili in prenovili tudi ta del. Odstranili bodo ves omet in nato tehnično zadevo najverjetneje reševali s spuščenim stropom.

Župan je ob tem zagotovil, da so vseh 47 osnovnih šol v mestni občini statično pregledali in z obsežnim ciklom prenov, ki še traja, predpisano statično varnost povsod dosegli. Kriteriji za prenove šolskih poslopij so bili po njegovih besedah statična varnost, požarna varnost, energetska sanacija in potreba po novih prostorih.