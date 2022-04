Robota so poimenovali GP 20. Njegova prednost je, da ima glede na svojo velikost povečan delovni prostor, odlikujeta ga tudi visoka stopnja togosti in velika natančnost. Zaradi vitke zgornje roke je primeren za strego v kovinskopredelovalni industriji, predvsem za strego obdelovalnih CNC-strojev in stružnic z ozko vstopno odprtino, so za STA navedli v podjetju.

V podjetju imajo v razvoju še nekatere druge projekte. Za enega od francoskih podjetij so lani razvili podsklope za kartezične robote, ravnokar razvijajo robote, ki bodo specializirani za prehransko industrijo. Japonska korporacija Yaskawa, ki velja za največjega proizvajalca industrijskih robotov na svetu, je tovarno v Kočevju začela graditi leta 2017, proizvodnja v njej pa je stekla dve leti pozneje. Ob zagonu proizvodnje so načrtovali, da bo družba do leta 2023 zaposlila 200 ljudi. Trenutno jih zaposluje okoli 120.

V Sloveniji ima Yaskawa tri podjetja: v Kočevju tovarno robotov Yaskawa Europe Robotics, v Ribnici pa že več kot 30 let še dve družbi, Yaskawa Ristro (proizvajalec rešitev za implementacijo robotov za različne tehnološke procese na ključ za vso Evropo) in Yaskawa Slovenija (za inženiring v regiji).

V letu 2020 so zaradi epidemije covida-19 v Kočevju zabeležili velik padec prihodkov, v minulem poslovnem letu pa so znova zabeležili rast tako proizvodnje kot prodaje. Ustvarili so za 36 milijonov evrov prihodkov. V Kočevju sicer mesečno naredijo več kot 330 robotov in več kot 180 robotskih krmilnikov.