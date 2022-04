Enaindvajsetletna Ljubljančanka se je dobro znašla v močnem vetru, ki je v sunkih presegal 50 kilometrov na uro. Tekmici ni dala nobenih možnosti za presenečenje in na koncu je slavila po uri in 13 minutah igre.

»Znala sem se prilagoditi razmeram. V podobnem vetru sem pred kratkim igrala tudi v Indian Wellsu, zato sem vedela, kako je treba igrati. Zadovoljna sem s svojo predstavo, saj sem nalogo opravila hitro in privarčevala nekaj moči za naslednje dni. Verjamem, tako kot druge slovenske igralke, da nam letos lahko uspe veliki met in preboj v svetovno skupino. Igramo dobro, vzdušje v ekipi je odlično in to se odraža tudi v naših predstavah,« je po dvoboju povedala Kaja Juvan.

Naslednji dvoboj bosta igrali Tamara Zidanšek in Julia Grabher, na koncu današnjega sporeda pa je na vrsti še igra dvojic.

Izbranke kapetana Andreja Kraševca so v ponedeljek premagale Gruzijo, v nadaljevanju tedna pa jih v skupinskem delu čakajo še dvoboji proti Hrvaški, Bolgariji in Švedski.

Cilj slovenske reprezentance je osvojitev enega od prvih dveh mest v skupini. Prvo prinaša neposredno uvrstitev v svetovno skupino pokala Billie Jean King, drugo pa vodi v sobotno razigravanje z drugouvrščeno ekipo iz skupine B za tretjo vozovnico iz evroaafriške skupine med svetovno elito.