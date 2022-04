Vzrok za težave s hrupom ni vedno tisti, ki ga povzroča. Nizke vibracije se namreč prenašajo tudi po konstrukciji objekta, zaradi česar hoja, nizki toni pri glasbi in premikanje pohištva glasno resonirajo v druga stanovanja tudi pri povsem običajni uporabi. Reševanje takšnih težav je skoraj nemogoče.

Nizki toni se prenašajo po konstrukciji

Udarni zvok se širi po konstrukciji in ga prepoznamo kot zvok, ki odmeva skozi strop in stene ali pa se prenaša po ceveh ogrevanja in vodovoda. Po tako imenovanih zvočnih mostovih se udarci in nizki toni med stanovanji prenašajo zelo jasno in moteče so celo povsem običajne dejavnosti v sosednjem stanovanju. Konstrukcijske zvočne mostove povzroča napačna izvedba stika med cementnimi tlaki in stenami brez razmaka oziroma dilatacije. Razlog je lahko tudi v slabi ali neustrezni zvočni izolaciji med tlakom in armiranobetonsko medetažno ploščo. Vzroki za prenašanje zvokov izhajajo iz samega drobovja objekta in so v praksi težko rešljivi.

Menjava talne obloge čez noč poslabša situacijo

Lažje razumljiv je hrup, ki nastane po menjavi talne obloge v zgornjem stanovanju. Razmeroma pogosta je situacija, ko pri menjavi starih tekstilnih oblog lastniki v lastni režiji namestijo laminat, parket ali keramične ploščice. Največkrat gre prav za polaganje laminata, saj je to opravilo enostavno in se ga zlahka lotimo sami. Zaradi površnosti ali zmanjševanja stroškov domači mojster ne namesti podložne folije ali filca, ki preprečuje močan hrup pri hoji po laminatu. Če ob tako položeni talni oblogi dodamo še morebitne konstrukcijske težave, lahko bivalne pogoje v spodnjem stanovanju praktično čez noč poslabšamo do upravičeno nevzdržnih razmer.

Mogoči ukrepi

Nabor učinkovitih ukrepov je primeru udarnih zvokov omejen. Za začetek poglejmo teoretične možnosti – v zgornji etaži bi lahko izdelali nove tlake s pravilno vogalno dilatacijo in zvočno izolacijo. Pod talno oblogo lahko namestimo peno za blaženje vibracij, pomaga tudi zamenjava trde talne obloge z mehko preprogo. Prenašanje zvoka po instalacijah je še težje odpraviti, saj se rekonstrukcija v tem primeru iz tal preseli v stene. Zvočna izolacija stropa je vabljiva, a neučinkovita rešitev. Izvedba je namreč enostavna – na strop (ali steno, če gre za hrup iz sosednjega stanovanja) se pritrdi nosilce in dilatacijski trak. Nosilni profili so izdelani iz lesnih plošč v kombinaciji z umetnimi materiali, kar preprečuje dodatno prehajanje zvoka. Med nosilce se namesti akustično polnilo (pena iz umetne mase) v želeni debelini, čez to pa mavčno-kartonske plošče, ki se jih kita, zbrusi in prebeli. Učinkovitost tako izvedene zvočne izolacije je zaradi navedenih značilnosti udarnega zvoka zgolj minimalno učinkovita in verjetno bosta edina opazna rezultata nižji strop in tanjša denarnica. Če živite v stanovanju, ki je izpostavljeno takšnemu hrupu, je vaša najboljša možnost pogovor s sosedom. Skušajte mu predstaviti situacijo v vašem stanovanju, najbolje bo, da mu prikažete, v kakšni meri se hrup prenaša iz njegovega stanovanja v vašega. Pri hudih težavah je tudi dobronamerni sosed v nezavidljivi situaciji, saj ima malo možnosti, da zmanjša vpliv na vaše bivalne pogoje, če se že premik stola ali hoja v vaši dnevni sobi sliši kot bobnenje tik nad glavo.

Iz gradbene dileme v pravno

Svetovni splet ponuja nemalo primerov kritičnega poslabšanja medsosedskih odnosov zaradi prenašanja hrupa med nadstropji. Prizadeti opisujejo nemogoče pogoje za bivanje, saj razločno slišijo pogovor, hojo, pospravljanje, padanje predmetov po tleh in druge bolj ali manj običajne dnevne opravke. Poleg pogovora s sosedom vam ostane bolj malo ukrepov, ki ne bi vodili v poglabljanje konflikta. Zaradi vznemirjanja lahko pokličete policijo, ki ima pri zvočnih emisijah zaradi normalne uporabe stanovanja tudi v nočnih urah omejene možnosti. Obisk policistov in uradni zapisnik glede vznemirjanja je lahko koristen v primeru tožbe, ki pa vodi v začaran krog stresa, konfliktov in kopičenja sodnih stroškov. Dokazovanje prekomernega hrupa je v slovenski sodni praksi kompliciran postopek in ob odločitvi za tožbo soseda je malo možnosti za hitro in ugodno rešitev.

Natančnost pri lastnih posegih

Udarni hrup je resna težava, saj zanj težko najdemo izvedljivo rešitev. Moteči zvoki so lahko res hud vir stresa, ravno zaradi zvezanih rok pri njihovi sanaciji in težavnih medsosedskih odnosov. Naj predstavljene situacije služijo kot koristen nasvet, da pri adaptaciji talnih oblog v stanovanju veliko pozornosti namenimo tudi zvočni izolaciji, da se s pravilno tehniko izognemo upravičeni jezi spodnjega soseda.