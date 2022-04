»Obstajajo poročila, da so ruske sile morda uporabile kemične snovi v napadu na ljudi v Mariupolju. S partnerji si prizadevamo ugotoviti podrobnosti«, je v ponedeljek na Twitterju zapisala britanska zunanja ministrica Liz Truss.

Kot je dodala, bi bila uporaba tovrstnega orožja izjemno stopnjevanje konflikta, od ruskega predsednika Vladimirja Putina in njegovega režima pa da bodo terjali pojasnila in odgovornost.

Pred tem so se poročila o domnevni uporabi kemičnega orožja v Mariupolju pojavila na družbenih omrežjih. Ukrajinska poslanka Ivana Klimpuš je na Twitterju zapisala, da je Rusija v mestu uporabila "neznano snov" in da ljudje trpijo za težavami z dihali. »Najverjetneje kemično orožje! « je dodala.

Pomočnik župana Mariupolja Petro Andruščenko je medtem na Telegramu zapisal, da tovrsten napad "trenutno ni potrjen". »Čakamo na uradne informacije vojske,« je zapisal.

Da je ruski dron nad vojake in civiliste v Mariupolju »spustil strupeno snov«, je že pred tem v ponedeljek zatrdil nacionalistični bataljon Azov, ki je obenem navajal, da naj bi ljudje doživljali dihalne odpovedi in nevrološke težave.

»Trije ljudje imajo jasne znake zastrupitve z vojaškimi kemikalijami, a brez katastrofalnih posledic,« je v video sporočilu na Telegramu dejal vodja bataljona Andrej Bilecki. Ruse je obtožil uporabe kemičnega orožja med napadom na metalurški obrat Azovstal v mestu.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski se je tega vprašanja dotaknil v svojem nagovoru pozno v ponedeljek, češ da bi Rusija lahko uporabila kemično orožje proti braniteljem Mariupolja, ni pa potrdil, da bi se to že zgodilo. "To obravnavamo z največjo resnostjo," je dodal po poročanju BBC.

Da so seznanjeni s poročili, je potrdil tudi tiskovni predstavnik ameriškega Pentagona John Kirby, ki pa je dodal, da jih ne morejo potrditi.

»Ta poročila, če so resnična, so zelo zaskrbljujoča in odražajo skrbi, ki smo jih imeli glede ruske možnosti uporabe različnih sredstev za nadzor, vključno s solzivcem, pomešanim s kemičnimi snovmi, « je dejal.

Predstavniki zahodnih držav in Ukrajine so že v preteklosti svarili, da bi se lahko Rusija v svoji invaziji na Ukrajino zatekla k uporabi bolj skrajnih ukrepov, tudi kemičnega orožja, a doslej tovrsten napad še ni bil potrjen.