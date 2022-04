Nekdanji nogometaš Reala po prometni nesreči v kritičnem stanju

Nekdanji kapetan kolumbijske nogometne reprezentance Freddy Rincon je po prometni nesreči in operaciji v kritičnem stanju. Rincona, ki je v Evropi igral za Napoli in Real Madrid, so po nesreči zaradi hudih poškodb glave operirali in premestili na oddelek za intenzivno nego v bolnišnici Imbanaco v kolumbijski metropoli Cali.