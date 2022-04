Kaja Juvan in Tamara Zidanšek sta upravičili vlogi favoritinj ter slovenski ženski teniški reprezentanci v pokalu Billie Jean King v Antalyi priborili uvodno zmago proti Gruziji. Nekaj več težav je imela Ljubljančanka, ki je v uvodnem nizu proti 20-letni Zozije Kardava (1016. na svetovni lestvici) zaostajala z 2:5, v nadaljevanju pa je od dvanajstih iger dobila kar enajst v svoj prid. Tamara Zidanšek je imela na papirju nekoliko težje delo, saj se je pomerila proti Mariam Bolkvadze (157.), ki jo je po uri in 11 minutah ugnala s 6:3, 6:0.

Vreme v turškem letovišču je bilo včeraj muhasto. Pihal je močan veter, popoldne pa je začelo deževati, zaradi česar so bili dvoboji prekinjeni. K sreči sta najboljši slovenski teniški igralki svoje delo opravili že pred prekinitvijo. »Razmere za igro so bile zelo težke, saj je močno pihalo. Na začetku dvoboja sem imela precej težav, a sem se k sreči znašla pravi čas in dosegla prvo zmago,« je svoj nastop ocenila Kaja Juvan. Tudi Tamara Zidanšek je dejala, da so bile razmere za igro zelo težke, kljub temu pa je bila zadovoljna s prikazano igro in prvo zmago po januarju na OP Avstralije. »Pokazali smo, da smo se pripravljeni boriti naprej in iti po nove zmage,« je bila odločna Tamara Zidanšek.

Lepotna napaka slovenske zmage je bil poraz Žive Falkner in Pie Lovrič v igri dvojic. Slovenki sta po večurni prekinitvi dvoboj končali šele ob 20. uri po lokalnem času, pri vodstvu z 1:0 v nizih in s 6:5 pa nista izkoristili začetnega udarca za zmago ter po 139 minutah dvoboj tudi izgubili.

Slovensko reprezentanco čaka danes ob 9. uri dvoboj proti Avstriji. »Zadovoljen sem, ker sta Kaja in Tamara na hitro upravičili vlogo favoritinj, saj bo turnir zelo naporen. Danes gremo odločno naprej na novo zmago,« napoveduje slovenski selektor Andrej Kraševec. Avstrijke so včeraj svoje delo opravile z odliko, saj so bile prepričljivo boljše od Bolgarije. Za Avstrijo sta med posameznicami tekmovali Sinja Kraus (403. na svetovni lestvici) in Julia Grabher (152.). Vlogo favoritinj so na prvi tekmi upravičile tudi Hrvatice, za katere sta posamični zmagi prispevali Petra Marcinko (414.) in Ana Konjuh (62.). Petra Martić (60.) in Donna Vekić (109.) sta včeraj nastopili med dvojicami.