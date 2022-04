April je mesec, ko vodje zimskih športnih panog večino svojega časa namenjajo poročilom minule sezone in načrtovanju nove. Vsaj dva, ki sta še zaposlena na Smučarski zvezi Slovenije (SZS), v načrtovanje nove sezone, vsaj za zdaj, ne bosta vpletena – Janez Ožbolt, vodja panoge za biatlon, in Nejc Brodar, glavni trener ekipe A v slovenski reprezentanci v teku na smučeh.

Ožbolt: vse ni bilo slabo

Ker dozdajšnji predsednik Zbora za biatlon Blaž Repinc minuli četrtek ni bil ponovno izvoljen – štiri glasove več je dobil Boštjan Ule – se bo z mesta vodje panoge za biatlon poslovil tudi Janez Ožbolt. »Novi predsednik Zbora za biatlon bo imenoval novega vodjo panoge, ki bo potem postavljal ekipe. Sam se tako s tega mesta poslavljam in ekipe za prihodnjo sezono bodo sestavljali drugi. Želel bi le reči, da ni bilo vse slabo, kajti ob skakalcih na smučeh smo edini, ki smo se že tri leta zaporedoma s svetovnih prvenstev v mlajših kategorijah domov vračali kolajnami, česar nekateri ne priznavajo. Ampak tako pač je,« je razplet volitev komentiral Janez Ožbolt.

Dejstvo sicer je, da so bili rezultati v članski kategoriji za slovenski biatlon eni slabših v zadnjih letih. Nekaj svetlih točk sicer je bilo, v prvi vrsti to velja za 21-letnega Lovra Planka, delno tudi za Tonija Vidmarja in Polono Klemenčič, predvsem pa je za pričakovanji zaostal Jakov Fak. Najboljši slovenski biatlonec je imel spet precej zdravstvenih težav, očitno pa njegova odločitev, da je treniral sam, ni bila najboljša. »Z njim smo se že pogovarjali o tem in tudi sam se je strinjal, da to ni bila najboljša pot. Sam trening pri njem ni sporen, ni pa enako, če si ves čas doma in se voziš na trening na Pokljuko, ali če si na pripravah, kjer imaš trenerja, fizioterapevta, se spočiješ po treningu. Če bo spet želel biti tam, kjer je njegovo mesto in kamor tudi sodi, bo to moral narediti. Vendar je to zdaj že zadeva, s katero se bo morala ukvarjati nova ekipa,« je ob slovesu dejal Ožbolt, ki naj bi ga na tem položaju zamenjal še en nekdanji slovenski biatlonec Tomas Globočnik.

Brodar za odpoved izvedel po telefonu

Drugačna je zgodba z Nejcem Brodarjem, ki mu pogodba s SZS še ni potekla. »Na neki način je bilo to zame vsekakor presenečenje, kajti če nič drugega, bi si po toliko letih zaslužil, da bi me povabili na sestanek in mi to povedali. Namesto tega so me poklicali telefonu in me seznanili, da bom naslednji dan dobil pošto z odpovedjo. Toda v isti sapi so mi dejali, da z mano želijo še naprej sodelovati, z obrazložitvijo, da iščejo novega glavnega trenerja. Čeprav imam še veljavno pogodbo, dopuščam možnost, da me odstavijo z mesta glavnega trenerja, in temu niti ne nasprotujem, mislim pa, da bi morale biti zadeve izpeljane na drugačen način. Sploh če se želijo z mano pogovarjati o drugačni vlogi. Za zdaj je edini veljaven papir tisti, ki sem ga prejel in v katerem piše, da sem dobil odpoved delovnega razmerja zaradi reorganizacije,« je pojasnil Nejc Brodar, ki je pred štirimi leti postal vodja slovenske tekaške reprezentance.

Uradnega obvestila Smučarske zveze Slovenije ne glede Ožbolta ne glede Brodarja še ni. Slednji priznava, da ima ob tem nekaj grenkega priokusa. »Vsekakor je to njihova pravica, bi si pa želel biti zraven, ko bo svetovno prvenstvo v nordijskih disciplinah v Planici. Toda če mi to ne bo usojeno, mi pač ne bo, in s tem se bom moral sprijazniti. Sestanek naj bi bil prihodnji teden in trenutno imam na voljo dve rešitvi – počakati na ta sestanek ali pa takoj iskati drugo zaposlitev. Jasno je le, da s 1. majem nisem več zaposlen na Smučarski zvezi Slovenije,« je še dejal 39-letni Škofjeločan, ki je priznal, da olimpijska sezona ni bila tako uspešna, kot so si želeli.

V kakšni vlogi bo Brodar še sodeloval s SZS, če sploh bo sodeloval, se bo torej pokazalo v nekaj dneh. Kot tudi to, kdo bo njegov naslednik. Po nekaterih informacijah naj bi bili v igri dve sloviti imeni, Norvežan Ola Vigen Hattestad in Nemec Markus Kramer, ki pa je v začetku meseca že postal trener italijanske reprezentance. x