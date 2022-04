Ploskajmo!

Človek ne more verjeti, kako gladko so politiki zmožni lagati svojim volilcem. Vzemimo Mateja Tonina, ki brez trohice vesti svojim volilcem laže, da želi levica »vse nacionalizirati in povišati davke«! Denimo tisti dobrodušni mamki, ki jo novinar nato povpraša, kateri od belosrajčnikov testenih obrazov ji je najbolj všeč, ta pa sramežljivo reče, da je najbolj ljubek Cigler Kralj. Nož v Toninovo srce! Lažnivo srce, to drži, a kaj, mamke so se ob njegovih besedah v grozi zdrznile, se spomnile, kako so morale po vojni prisilno oddajati krompir in prašičke, in beseda »nacionalizirati« jih še vedno preganja v nočnih morah. Še bolj debela je seveda tista laž o davkih: Tonin je zbranim pozabil povedati, da je ta vlada sicer davke res znižala, a predvsem zase! Tista upokojena mamka od tega ne bo imela nič, njen delavski sin pet evrov, gospod Tonin pa verjetno okoli 1000 evrov. Ker ob njegovem odhodu z odra ljudje nekako niso pokazali dovolj navdušenja, je moderatorka odločno pozvala: ploskajmo! In ljudje so glasno zaploskali.