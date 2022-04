Po porazu Olimpije na derbiju v Ljudskem vrtu, s katerim se je zaostanek za vodilnim Mariborom povečal na deset točk, je Koper ostal edini tekmec vijoličastih v boju za prvaka. Varovanci Zorana Zeljkovića so kljub odsotnosti poškodovanega prvega strelca kluba Maksa Barišića serijo neporaženosti (štiri zmage in dva remija) nadaljevali proti Celju. Zmaga je imela sicer lepotno napako, saj je ob začetku akcije, iz katere je Koper v izenačenem dvoboju zabil prelomni gol za vodstvo z 2:1, Rajčević nekaznovano igral z roko, kar je spravilo v bes Celjane s trenerjem Simonom Rožmanom na čelu.

To, kar je za Maribor golgeter Ognjen Mudrinski, je za Koprčane 28-letni Gambijec z angleškim potnim listom Lamin Colley, v nedeljo zvečer strelec dveh golov proti Celjanom. Skupaj z 22-letnim Jamajčanom Kaheemom Parrisom sestavljata najnevarnejši napadalni dvojec v ligi, saj sta skupaj dosegla 17 zadetkov. Čeprav sta oba prišla na Bonifiko iz druge slovenske lige – Parris iz Krke, Colley iz Gorice –, sta takrat, ko imata pravi pristop, na račun svoje fizične moči in hitrosti strah in trepet vseh obramb v ligi. Da bi Koper nadoknadil tri točke zaostanka za Mariborom, bosta morala na vsaki izmed šestih tekem do konca igrati na tako visokih obratih, kot sta proti Celju. Doslej sta imela (pre)velika nihanja, a ni dvoma, da bosta motivirana, saj se bliža prestopni rok. Parris je pravzaprav klubski projekt s ciljem, da bi zanj ob prestopu iztržili odškodnino milijon evrov. Morda ključna tekma za prvaka bo 30. aprila, ko bo Koper gostoval v Mariboru, s katerim je slabši v medsebojnih dvobojih. Na prvi tekmi na Bonifiki je zmagal Koper z 2:0, na drugi v Ljudskem vrtu z enakim izidom Maribor, na tretji je Maribor v gosteh slavil z 2:1.

Tekmeca za tretje mesto, ki še vodi v Evropo, sta Olimpija in Mura, ki zaostaja le dve točki. Olimpija bitke za prvaka ni izgubila v soboto v Ljudskem vrtu, ampak že prej z vsemi zablodami trenerja teoretika brez občutka za igro Dina Skenderja, športnega direktorja Mladena Rudonjo in menedžerjev, ki so v skladu s svojimi kruhoborskimi koristmi kreirali sestavo enajsterice. Olimpija pod taktirko Prosinečkega gre po pravi poti glede igre, v kateri pa v bitki z Muro, ki je vse boljša iz tekme v tekmo, ne sme biti spodrsljajev.

Vrstni red po 30. krogu: Maribor 59, Koper 56, Olimpija 49, Mura 47, Bravo 42, Domžale 37, Celje 35, Radomlje 32, Tabor 29, Aluminij 23.