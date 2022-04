Potem ko so moštva prejšnji teden odigrala prve tekme četrtfinala lige prvakov, bosta danes znana prva polfinalna udeleženca. V prednosti pred povratnima obračunoma sta madridski Real, ki je na krilih treh golov Karima Benzemaja v Londonu ugnal Chelsea s 3:1, ter Villarreal, ki je s hrabro predstavo šokiral Bayern z 1:0. Jutri sledita še tekmi med Atleticom Madrid in Manchester Cityjem (0:1) ter Liverpoolom in Benfico (3:1).

Čeprav je bil Real Madrid na prvi tekmi boljši in bi lahko zabil še kakšen gol, pa povsem brez priložnosti ni bil niti Chelsea. Trener angleškega moštva Thomas Tuchel je po obračunu posvaril svoje igralce, da bodo ob podobnih predstavah klonili tudi proti Southamptonu in na povratnem obračunu v Madridu, nato pa dobil odgovor, ki ga je bržkone želel. Njegovi igralci so v angleškem prvenstvu s 6:0 na gostovanju odpihnili že omenjeni Southampton in si tako pred povratnim četrtfinalnim obračunom lige prvakov dvignili samozavest. »Noč po porazu proti Realu Madrid praktično nisem spal. Nemudoma sem si ogledal posnetek tekme, ob tem pa pojedel ogromne količine čokolade. Bolj ko sem gledal tekmo, več zapiskov sem imel. Pogostokrat sem moral tekmo tudi ustaviti in se sprehoditi po stanovanju, da sem se umiril. Ugotovil sem, da sem tudi sam storil napako pri taktični postavitvi obrambe. Skratka, po temeljiti analizi smo se pogovorili, všeč mi je bil odgovor proti Southamptonu. V Madrid ne potujemo z belo zastavo, ampak z mislijo, da pridemo do preobrata,« je jasen trener Chelseaja Thomas Tuchel, ki je proti Realu Madrid na klopi londonskega kluba izgubil šele enajstič, odkar je 26. januarja sedel na njegovo klop. Nekaj sivih las nemškemu strategu povzročajo zdravstvene težave. Cesar Azpilicueta je bil pozitiven na koronavirus in bo verjetno manjkal, Romelu Lukaku pa se je poškodoval.

Mirnejši je pred današnjo tekmo trener Reala Madrid Carlo Ancelotti. Med tednom je proti Getafeju namenil počitek Toniju Kroosu, Luki Modriću, Daniju Carvajalu in Ferlandu Mendyju, a vseeno prišel do zmage z 2:0. Kraljevi klub deluje kot dobro naoljen stroj, ki v zaključku sezone natančno ve, kako dobivati tekme. »Razen Ederja Militaa, ki je izpolnil kvoto rumenih kartonov, in Edena Hazarda, ki okreva po operaciji, bom imel na voljo vse igralce. Smo v dobrem položaju za napredovanje, a čaka nas še zahtevnih 90 minut,« pravi Carlo Ancelotti, ki je z Realom Madrid na dobri poti, da postane španski prvak. S tem bi italijanski trener postal prvi, ki je osvojil prvenstva v petih najmočnejših evropskih ligah.

Bolj napeto utegne biti na drugi tekmi večera, ko bo Bayern lovil zaostanek s prve tekmi proti Villarrealu z 0:1. Bavarci niso v najboljši formi, kar se je pokazalo tudi med tednom, ko so pred domačimi navijači Augsburg ugnali le z 1:0, z golom Roberta Lewandowskega z enajstmetrovke. »Temeljito smo se pogovorili. Nihče od igralcev na prvi tekmi ni igral na vrhuncu svojih moči. Na nas je, da to popravimo in se uvrstimo v polfinale lige prvakov,« je jasen trener Bayerna Julian Nagelsmann. Villarreal lovi prvo uvrstitev v polfinale najelitnejšega evropskega tekmovanja po letu 2006. »To je največji izziv v moji karieri. Pa tudi karierah večine igralcev. Naredili bomo vse, da uresničimo naše sanje,« pravi trener Villarreala Unai Emery, ki je lani s klubom osvojil evropsko ligo.