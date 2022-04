V Škofji Loki dve medkulturni mediatorki

V Zavodu Tri v Škofji Loki si že nekaj let prizadevajo pomagati ženskam, ki se priselijo v mesto, da bi se čim prej naučile slovenskega jezika in se čim bolj dejavno vključile v družbo. Izpolnili so tudi enega od pomembnih ciljev – na škofjeloškem območju zdaj delujeta dve medkulturni mediatorki.