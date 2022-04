Kaj če bi bilo tudi pri nas tako kot v Franciji? Samo pomislite, kdo vse se vam smeje s tisočev plakatov, kdo se na prag vaše hiše pripelje s tovornjakom, kdo vam daje zloženke v poštne nabiralnike, kdo ponuja majhna darilca vseh barv in oblik. Mislite, da je vse to poceni? Ni. Nima vsak brata, ki stranki in državi »​rihta« poceni, a kakovostne kulije! Račune bo treba plačati. Tudi tistim, ki ne bodo prišli v parlament. Ja, ja, mnogo jih bo po 24. aprilu, ki bodo moledovali za povrnitev stroškov. No, ali pa tudi ne. Marsikateri ima kakega bogatega strica iz ozadja, kajne? Ali pa teto …