Se še spomnite in niste pozabili? Bilo je na samem začetku covid krize, ko so se namesto načrtov zdravljenja v domovih starejših delali seznami odpisanih, tistih, ki jim ne bodo pomagali. Se ne splača. Moralno sprevrženo in vredno obsodbe.

In potem upor bolnišnic za sprejem starejših covid bolnikov v bolnišnice z razlago, da je selitev v bolnišnice zanje stresna. Sledila je načrtovana selitev obolelih starejših v kontejnerje in zatem resnična selitev obolelih starejših iz domov v telovadnice. Z javno pohvalo ministra Ciglerja Kralja za takšno rešitev. In diskriminacija starejših z določitvijo ur, ko smejo po nakupih v trgovino. Starostni apartheid?

Upam, da ob vsej evforiji vlade pri razglašanju njene »uspešnosti«, tudi s plakati o njenih »uspehih« na Koroškem, ki si jih brezsramno pripisuje, nismo pozabili na diskriminatoren in moralno sprevržen odnos do starejših v času covid krize. In obljubljajo, da se bo covid vrnil. Kmalu. Morda že jeseni.

Vsega tega se vsekakor ne sme pozabiti, tudi za ceno nekaj pokojninskih evrov ne. Čas plačila za ta sprevržen odnos naj bodo volitve. Tudi starejši, zaenkrat še, imamo volilno pravico.

Mira Kofler, Škofja Loka