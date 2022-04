Odsotnost takega zapisa v The Independentu predstavlja grobo žalitev tako predsednika naše vlade kot države Slovenije. Zato pozivam Ukom k takojšni intervenciji oziroma da svojo določeno dobro utečeno dejavnost razširi tudi v mednarodne vode in časniku The Independent pove, kar mu gre. Ukom namreč posveča veliko svoje pozornosti in dela spremljanju, analiziranju in komentiranju oddaj na RTV SLO ter jo dnevno opozarja in usmerja v pravoverno poročanje – vse to seveda z uradniki, ki jih plačuje proračun oziroma davki vseh državljanov in ki bi zlahka prevzeli še kakšno dodatno mednarodno nalogico.

Majhen korak za Ukom in velik za Slovenijo bi torej bilo opozorilo časniku The Independent, da tako ne gre, in navodilo, kako naj v bodoče izkaže več spoštovanja in pozornosti do našega predsednika vlade. Če bo The Independent še naprej ignoriral našega mednarodno tako aktivnega predsednika vlade, predlagam pritožbo na Ofcom, britanskega regulatorja komunikacijskih storitev.

Če pa še to odpove, predlagam »nuklearno opcijo« – neposredno intervencijo našega svetovljanskega premierja pri britanskem predsedniku vlade Borisu Johnsonu, ki si tudi zelo svojstveno prizadeva, da bi medijem nataknil uzde pri njihovem poročanju o seriji njegovih spodrsljajev, a je pri tem dosti manj uspešen kot Janez Janša in njegova medijska mašinerija, tako tista, financirana z madžarskim kapitalom, kot množica strahopetnih SDS-ovskih trolov in kopriv.

Dr. Peter Tancig, Ljubljana Črnuče