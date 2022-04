ne vem sicer, ali ste na RTV SLO gledali nedeljsko Areno, oddajo Igorja Pirkoviča, »edino politično omizje na TV Slovenija, če sem ne štejemo številnih predvolilnih soočenj, ki jih je v letošnji kampanji res veliko«, kot je oddajo sam pohvalil voditelj. S tem pa je obenem priznal, da gre za politično oddajo, celo na temo volilne kampanje, ki na potek in sporočila slednje ne more ostati brez vpliva. Če k temu dodamo goste, ki jih je Pirkovič povabil in predstavil kot »eminentne« – Emila Rojca, župana Ilirske Bistrice, Petra Gregoriča, predsednika programskega sveta RTV, ki bi naj bil po Pirkovičevem opisu vrh strokovnosti in inteligence v Sloveniji, ter Bojana Požarja, znova »špico«, tokat slovenskega novinarstva – in ki javno sodijo v tabor simpatizerjev, če ne celo somišljenikov SDS in Janeza Janše, dobimo oddajo, za katero se je že vnaprej vedelo, kaj bo sporočala: naj volilke in volilci ne zamenjajo vladarja! Torej gre za neposreden poseg v volilno kampanjo mimo osnovnega pravila vsem sodelujočim strankam zagotoviti enako odmerjen čas za predstavitev njihovih stališč in programov. To je bila skratka enosmerna, enoznačna, sramotno pristranska, provladna izmenjava mnenj, do katere bi morala varuhinja javno reagirati in zahtevati od odgovorne urednice informativnih programov na TV Slovenija Jadranke Rebernik vsaj preklic naslednje Arene.

Kot da to ne bi bilo dovolj, tudi zadnje predvolilno soočenje parlamentarnih strank je bilo poverjeno gospodu Pirkoviču, ki ni nikoli skrival ali tajil simpatij do Janeza Janše. In tudi pri drugi temi nedeljske Arene – politični vplivi na RTV – je bilo jasno, da jih bodo gostje, še posebno predsednik programskega sveta, zanikali oziroma za domnevno blatenje ugleda hiše krivili »aktivizem« tam zaposlenih novinarjev, ki naj bi v veliki večini, po mnenju gospodov, služili levim političnim interesom.

Gospa Uršič Zupan, če se tokrat ne boste odzvali v bran ne le pravic nas, gledalcev in poslušalcev RTV, pač pa tudi minimuma medijskega dostojanstva, boste sami priznali, da sodite v nov vodilni tabor zavoda in da niste vredni mesta, ki ga zasedate.

Aurelio Juri, Koper