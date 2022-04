Razpis za direktorja javnega zavoda Center Rog

Mestna občina Ljubljana je včeraj objavila razpis za direktorja oziroma direktorico javnega zavoda Center Rog. Rok za prijavo na razpis je do 21. aprila. Direktor bo po predhodnem mnenju sveta zavoda imenovan za mandatno dobo pet let. Kot je razvidno iz razpisa, so med pogoji za prijavo na razpis najmanj sedma stopnja izobrazbe in najmanj pet let delovnih izkušenj, od tega najmanj eno leto na vodstvenih delovnih mestih. Kandidat mora predložiti program poslovnega in programskega razvoja zavoda za mandatno obdobje. Ljubljanski mestni svet je aprila lani za največ leto dni za vršilko dolžnosti direktorice zavoda Center Rog imenoval nekdanjo direktorico Javne agencije za knjigo Renato Zamida. V tem obdobju ji je bila, kot je bilo razvidno iz sklepa o imenovanju, zaupana naloga, da opravi priprave na začetek dela zavoda ter organizira delo oziroma poslovanje zavoda, vse pod nadzorstvom ustanovitelja.