Tomaž Milič, strokovnjak za kavo: Pijemo izredno kakovostno kavo

Tomaž Milič je v poslu s kavo že 30 let. Skupaj z bratom sta leta 1991 ustanovila podjetje Unicaf, leta 1997 pa odprla še pražarno, v kateri sta pražila kavo tržaške blagovne znamke Cremcaffè. Leta 2004 je blagovno znamko Cremcaffè in podjetje Unicaf pod svoje okrilje vzelo dunajsko podjetje Julius Meinl, ki velja za eno najstarejših podjetij v Avstriji, ki se ukvarja z uvozom, praženjem in prodajo kave. Milič je pri Julius Meinlu, ki ima lastna podjetja v 22 državah sveta, prisoten pa je v 55 državah po vsem svetu, tržni vodja za Avstrijo, Rusijo, jadransko regijo, centralno in vzhodno Evropo ter Dubaj.