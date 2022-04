Recenzija filma Izgubljeno mesto: Lov za disko kroglo sredi džungle

Izgubljeno mesto, film bratov Nee, Aarona in Adama, je zmes romantične komedije in pustolovskega filma, ki ga privzdigneta osrednja nastopa Sandre Bullock in Channinga Tatuma. Simpatičen, lahkoten in zabaven film. Nič več, nič manj.