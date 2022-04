V NLB so pred časom napovedali, da bodo prej zeleno obarvano podobo Sberbank spremenili v modro. Ime N banka bo začasno, in sicer do integracije banke v NLB. Takšni postopki običajno trajajo okoli enega leta.

Skupščina se je seznanila še s prenehanjem funkcije nadzornikom Sonje Sarközi, Kornela Halmosa, Sanjina Bogdana, Holger Steinborna in Petra Grujića. Soglašala je, da se za nove imenuje Andreja Lasiča, Vesno Vodopivec, Uršulo Kovačič Košak, Igorja Zalarja in Damirja Kudra.

Zaradi sankcij, ki so jih v Evropi uvedli proti Rusiji zaradi napada na Ukrajino, so v začetku marca omejili poslovanje Sberbank v Sloveniji, nato pa jo je po hitrem postopku prevzela NLB. Za stranke Sberbank in zaposlene se ni nič spremenilo, ohranili so vseh 12 poslovalnic te banke.