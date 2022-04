Minister za notranje zadeve Aleš Hojs je v soboto na Twitterju delil posnetek zaslona grožnje premierju Janezu Janši, ki je bila pred tem objavljena na Facebooku. Hojs je ob tem zapisal, da po usmeritvah tožilstva taka dejanja brez izjav oškodovanca, da se počuti ogroženega, ni mogoče preganjati po uradni dolžnosti. »Res smo daleč padli,« je dodal.

Na vrhovnem državnem tožilstvu so pojasnili, da so zoper znane storilce v primerih kaznivih dejanj po 135. členu kazenskega zakonika, ko je šlo za grožnje premierju Janši, na sodišča vložili 12 obtožnih predlogov, nekaj med njimi s predlogi za izdajo kaznovalnih nalogov in eno posamezno preiskovalno dejanje zoper znane storilce. »Razen tega so najmanj tri zadeve v predkazenskem postopku z namenom identifikacije storilca, « so poudarili.

Od sredine decembra sicer velja spremenjeni kazenski zakonik. Spremembe se nanašajo tudi na 135. člen, po katerem lahko pristojni organi osumljence kaznivega dejanja grožnje proti najvišjim predstavnikom države in njihovim bližnjim po novem preganjajo po uradni dolžnosti, in ne več le na predlog oškodovanca.