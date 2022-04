»Gre za spodbujanje verske nestrpnosti in širjenje laži in sovraštva,« je na današnji novinarski konferenci dejala kandidatka Gibanja Svoboda za parlamentarne volitve Tereza Novak. Hkrati gre za napad na žensko, ki se je s svojimi dejanji in delovanjem vedno izkazala za velikega človeka »in žensko, na katero smo lahko vsi v Sloveniji ponosni«, je dodala.

Faila Pašić je dejala, da jo je Mahničev »tvit ponižal, razvrednotil in razčlovečil«. »To je dejanje, ki ga obsojam in nenazadnje se proti temu dejansko tudi borim skozi svoj aktivizem, različne aktivnosti in projekte, ki so Sloveniji prinesli lokalna, nacionalna in tudi mednarodna priznanja,« je dejala. Kot je dodala, že desetletje v Sloveniji promovira dialog. Muslimani so po njenem mnenju del slovenske družbe in si za to tudi prizadevajo.

Pravna zastopnica Pašićeve in Gibanja Svoboda Nataša Pirc Musar je dejala, da gre za kaznivo dejanje razžalitve, poseg v njeno zasebnost in integriteto, pravni temelj za to je zasebna tožba, je dejala Pirc Musar.

Mahnič si ne zasluži nikakršnega spoštovanja, je dejala Novak. Dodala je, da izjava visokega funkcionarja SDS »kaže vse elemente diskurza skrajnih političnih skupin, za katere v slovenski in evropski družbi ne bi smelo biti prostora«. To, da je državni sekretar za nacionalno varnost, pa zanj po mnenju Pirc Musarjeve "zagotovo ni olajševalna okoliščina".

O ovadbi zaradi spodbujanja sovraštva pa razmišljajo tudi v Gibanju Svoboda. »Navajati, da Gibanje Svoboda prinaša islamizacijo in šeriatizacijo Slovenije ter masovni uvoz Arabcev, jaz tukaj ne morem reči drugega, kot da je to kaznivo dejanje,« je dejala Pirc Musarjeva, ki upa, da se bosta njeni stranki odločili za sodni spor. »Na koncu je samo pravo tisto, ki lahko družbi nastavi ogledalo,« je dodala.

Pašićevi se zdi pomembno, da na tovrstna dejanja odreagira, »kajti nekoč bo temu treba narediti konec«. Prav je, da tudi vsi drugi, ki so žrtve sovražnega govora, poznajo sredstva, s katerimi lahko razpolagajo in obranijo svojo čast in svoje dobro ime, je še dodala.

Po njenih besedah bi bilo najmanj, da bi se Mahnič opravičil in umaknil žaljivi tvit, a je »po desetletjih izredno negativnih komentarjev na moje delo, na mojo versko prepričanje, na moje osebne okoliščine« tudi njen prag tolerance postal nižji.