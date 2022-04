»Glede na vse, kar se je dogajalo tekom letošnje sezone, predvsem seveda z rezultatskega vidika, in vseh malenkosti, ki na koncu vplivajo na rezultat, se je misel o zaključku kariere zagotovo prikradla v moje misli. Pred finalom v Courchevelu sem zato imela tudi nekoliko več prostih dni in razmislila. Ker še vedno verjamem vase in svoje zmožnosti želim še naprej tekmovati. Če bi poslušala vse, ki pravijo, da je bolje, da končam, bi to storila že pred desetimi leti in nikoli dočakala toliko lepih trenutkov, zmag in medalj. Zato bom verjela do konca in tudi naslednje leto se vidimo na tekmah svetovnega pokala in na svetovnem prvenstvu,« je povedala Štuhčeva, ki je te dni na spomladanskem treningu na snegu v tujini.

S koncem letošnje sezone je potekla aktualna pogodba z glavnim trenerjem Stefanom Ablanalpom. »Hvaležen sem za priložnost sodelovati s pravo profesionalko in dokazano prvakinjo, kakršna je Ilka. Po finalnem smuku smo se usedli in se skupaj odločili, da sklenemo sodelovanje, saj se po tej sezoni tudi izteče moja aktualna pogodba. Gre za vzajemno odločitev, da sodelovanja ne podaljšamo, tudi zaradi finančnih razlogov. Sam bom tako iskal nove trenerske izzive. Kot trener lahko rečem, da so Ilka in celotna ekipa tudi v zahtevnih časih pokazali vztrajnost ter zavzetost skozi vsa leta našega sodelovanja. Iskreno želim Ilki in Smučarski zvezi Slovenije vso srečo v prihodnjih podvigih,« je povedal Stefan Abplanalp.

»Razhajamo se z veliko vzajemnega spoštovanja. Stefu se zahvaljujem za strokovno opravljeno delo in vztrajnost. Skozi vsa tri leta, ki zame niso bila najlažja, je verjel vame. Je izjemen motivator in verjamem, da bo s svojim pristopom v prihodnosti pozitivno doprinesel vsakemu okolju, kjer se bo znašel,« je dodala Štuhčeva.

Abplanalp je s Štuhčevo sodeloval zadnji dve leti, potem ko se je ta razšla z Gregom Koštomajem. Pod vodstvom Švicarja se Mariborčanki ni uspelo pobrati po poškodbi, v tem obdobju ni beležila najboljših rezultatov.