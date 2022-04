Pet živali za zaščito in dobro počutje

Pisarniško mizo obrnemo tako, da imamo za hrbtom steno, posteljo in kavč pa tako, da vidimo vhod. Ko bomo osvojili napotke želve, nas bo navdušil odprt pogled. Razgled proti mestu, terasi ali vrtu…

Simbol pregleda je ptič feniks, ki se dviga pred vhodom in napreza za novimi podvigi. Na desni in levi strani hiše nas varujeta tiger in zmaj, ki predstavljata moč in razum. Omislimo si ograje, ki nas varujejo pred vetrom in neprijaznimi obiskovalci.

Na sredini posesti ali sobe je prostor za sprostitev in družabnost. Njegov simbol je kača, ki opazuje in nadzoruje, četudi je videti, kot da spi.

Nevtraliziranje nevarnih tokov

Čas, ko hodimo proti stanovanju ali hiši, je namenjen razbremenitvi, zato naj nas pred vhodnimi vrati ne preseneti kup nepotrebnih stvari, ki jim je že zdavnaj potekel rok uporabe. Če imamo možnost, si omislimo vijugasto pot, predvsem pa poskrbimo, da do našega vhoda ne vodi ravna prometna cesta, saj bo energija či po njej pritekla prehitro in premočno, mi pa ne bomo imeli časa odvreči skrbi.

Vhod stanovanja ali hiše pogosto predstavlja dolg raven hodnik, po katerem teče energija prehitro. Da ustvarimo prijetne vijuge, uporabimo rože, ogledala ali police za knjige, ki bodo energijo upočasnile in preusmerile v različne kotičke stanovanja.

V stanovanju predstavljajo »strupene puščice« robovi pohištva. Nihče se ne bo počutil dobro, če bo sedel na vogalu mize ali bodo različni kosi pohištva s svojimi vogali usmerjeni proti njemu. Pohištvo razporedimo tako, da vogali ne bodo gledali proti točkam, kjer se najpogosteje nahajamo.

Poskusite in preverite pri vaših gostih, kje najraje sedijo in kako bo nova razporeditev vplivala na vaše vsakodnevne navade.