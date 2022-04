Samo v Sloveniji so lani bruto promet od prodaje najemnikov povečali za 22,7 odstotkov. Če v SES prištejejo še ALEJO, ki je vrata odprla 2020, so dosegli celo 29-odstotno rast. Tako smo občutno nad rastjo slovenske maloprodaje (18,9 odsotokov po podatkih SURS-a, znotraj tega 17,4 odstotkov rast maloprodaje v trgovini z neživili in 7,3 odstotkov rast maloprodaje trgovine z živili).

SES je v Sloveniji vodilni na trgu velikih nakupovalnih središč

Slovenija je za SES posebej pomemben trg, saj je SES v Sloveniji vodilni na trgu velikih nakupovalnih središč. Mednje spadata tudi največje slovensko nakupovalno središče Citypark v Ljubljani in najsodobnejše slovensko nakupovalno središče v državi, ljubljanska ALEJA. Slednja je 2021 prejela prestižno nagrado RLI Global Award kot najboljše novo nakupovalno središče na svetu v panogi.

Leta 2021 je 30 nakupovalnih destinacij avstrijskega vodilnega razvijalca in upravljalca nakupovalnih središč v šestih srednjeevropskih državah obiskalo skupaj 85 milijonov ljudi (+ 5 odstotkov). Z bruto prometom od prodaje 2,64 milijarde evrov je več kot 1.800 trgovcev, gostinskih in storitvenih partnerjev doseglo 7,6-odstotno skupno rast prometa v primerjavi z 2020.

SES upravlja 30 velikih nakupovalnih destinacij, med njimi 27 nakupovalnih središč, dva nakupovalna parka in eno nakupovalno ulico z več kot 830.000 m2 najemnih površin v Avstriji, Sloveniji, severni Italiji, na Hrvaškem, Madžarskem in Češkem. Preteklo leto so v posameznih državah zaznamovali najrazličnejši vladni koronski preventivni ukrepi.

»Leto 2021 je bilo izjemno zahtevno tako za naše najemnike kot tudi za nas kot upravljalce. Seveda v preteklem letu še nismo dosegli ravni iz 2019, izpred krize, a številke jasno kažejo, da gre trend v pravo smer. Trgovina si je lani v vseh SES-ovih državah postopoma opomogla. Zato smo zadovoljni s 7,6-odstotno rastjo prometa v vseh državah in veseli, da smo na pravi poti. Svoje znanje, izkušnje in inovacijsko moč smo uporabili na vseh ravneh, da smo bistveno izboljšali razpoloženje in število obiskovalcev v naših središčih. Odločilno so k temu prispevali zlasti naši najemniki,« je poudaril Cristoph Andexlinger, generalni direktor družbe SES Spar European Shopping Centers.

»Naša središča so se v 2021 dobro razvijala. Več kot 20 milijonov ljudi je lani obiskalo pet SES-ovih središč v Ljubljani, Mariboru in Celju. Vsa naša središča so se na koronske razmere odzvala proaktivno,« je povedal Toni Pugelj, direktor družbe SES Slovenija.