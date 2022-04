Francoska banka Societe Generale zapušča Rusijo

Francoska bančna skupina Societe Generale bo zaustavila svoje dejavnosti v Rusiji in prodala svoj večinski delež v ruski banki Rosbank, so sporočili iz tega bančnega velikana. Umik iz Rusije bo skupino stal 3,1 milijarde evrov, so zapisali v sporočilu za javnost.