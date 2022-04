»Fantastično je videti, da letališče po dveh letih ponovno zaživi in rad bi se zahvalil vsem sodelavcem Heathrowa, da so s skupnimi močmi pomagali našim potnikom,« je objavo podatkov pozdravil glavni izvršni direktor letališča John Holland-Kaye.

Povečanje števila potnikov prepisujejo predvsem dejstvu, da je britanska vlada odpravila vse omejitve potovanja zaradi koronavirusa.

Letališča se zaradi povečanega povpraševanja soočajo s težavami, predvsem zaradi večjega števila bolniških odsotnosti osebja.

Pri Heathrowu so priznali, da so »viri omejeni«, vendar so ob tem predstavili, kako »tesno sodelujejo z letalskimi družbami in izvajalci letališke oskrbe, da bi zadovoljili potrebe povečanega povpraševanja in hkrati zagotovil varnost potnikov«.