Primernost kosilnice za košnjo strmin je odvisna od tipa naprave. Že pri motornih kosah so razlike glede na tip ročaja, vrtne kosilnice in traktorji pa so na nagnjenem terenu še bolj muhasti. Sploh uporaba kosilnice s sedežem je zaradi teže in višje postavljenega težišča na klancu zelo omejena.

Pogon je nujen

Košnja na klancu je najenostavnejša s samohodno vrtno kosilnico. Proizvajalci vrtnih kosilnic večinoma dopuščajo uporabo na klancih z naklonom do 15º, kar je približno 27-odstotni padec oziroma 27-centimetrska vertikalna razlika na 100 centimetrov vodoravne razdalje. Na teh strminah so vrtne kosilnice obvladljive, saj so zdrsi koles, pretiran napor pri zadrževanju ob košnji navzdol in drsenje kosilnice vstran jasno opozorilo, da kosimo na neprimerni površini. Na blagih klancih so vrtne kosilnice primerne tudi za prečno košnjo. Odsvetujemo košnjo na večjih klancih, saj pri stranskem nagibu tvegamo puščanje olja iz motorja, čemur sledijo težave s podmazovanjem in tudi večje okvare. Prečna košnja je znotraj priporočil proizvajalca dober način košnje. Vrtne kosilnice so edine naprave, s katerimi lahko kosimo na ta način. kosilnice s sedežem imajo največkrat enako toleranco glede košnje klancev (15º), a z bistveno razliko – z njimi lahko kosimo izključno navzgor ali navzdol po klancu in ob strogem upoštevanju pravil varne vožnje. Izguba nadzora je pri vrtnih traktorjih pogostejša, ob prevračanju kljub izklopu rezil pride do resnih poškodb.

Tehnika košnje olajša delo in izboljša rezultat

Napačen pristop h košnji klancev daje slabše rezultate. Pogosti zdrsi koles bodo po celotnem klancu ustvarili poškodbe, ki se v slabih vremenskih razmerah več mesecev ne zarastejo. Košnja naj zato poteka v suhem vremenu, po možnosti sredi dneva. Takrat je trava suha in dobro osvetljena. Dobro so vidne neravnine, manj pogosti so zdrsi in podobne nevšečnosti. Z vrtno kosilnico imamo na klancu nekaj več svobode in kosimo lahko prečno čez klanec, diagonalno ali navzdol in navzgor. Ta tehnika je primerna zgolj za majhne naklone, saj smo pri vožnji kosilnice v klanec za njo preveč izpostavljeni, hitreje pride tudi do zdrsa koles in poškodb na travi. Doseganje lepo pokošene trave je še težje pri košnji navzgor s polnim košem, saj kosilnico rado dviguje na zadnja kolesa in tako za sabo puščamo neenakomerno pokošeno travo. Pri uporabi vrtne kosilnice smo ne glede na zahtevnost terena obuti v močne delovne čevlje s kakovostnim podplatom. Na zahtevnem terenu se vedno in v vseh situacijah bolje obrestuje pretirana previdnost kot pretiran pogum.

Traktorji in druge kosilnice s sedežem

S traktorji in drugimi sedežnimi kosilnicami kosimo izključno navzdol ali navzgor. Tudi ti klanci naj bodo zmerni – do 15º oziroma 27 %. Navzdol kosimo počasi, z nogo na zavori in motorjem v prestavi. Ves čas ohranjamo nadzor. Pri košnji navzgor po klancu naj ne bi potrebovali zaleta, saj je potreba po njem jasen znak, da je klanec prevelik. Tudi navzgor kosimo z zmerno hitrostjo. Občutljiv hidrostatski menjalnik je v večini primerov najboljša izbira za košnjo v klanec, saj lahko kosilnico poženemo zelo nežno. Hitro speljevanje (tako kot pri vožnji avtomobila v zimskih razmerah) pomeni zdrs koles, to pa poškodbe na travi in izgubo nadzora nad kosilnico. Vozne kosilnice so na ravninah brez konkurence, kar se tiče udobja in hitrosti košnje, na klancu pa zahtevajo kar nekaj spoštovanja. Zato z njimi zgolj na zmerne klance, počasi, nikoli ne prečno in vedno brez zavijanja.

Prava zasaditev olajša vzdrževanje

Če želite na klancu perfektno urejeno travo, si morda zadajate prevelik izziv. Kot smo spoznali, je košnja takšnih površin zahtevna, hkrati pa so to manj ustrezni pogoji za rast lepe trave. Sorte trav, ki krasijo lepe trate, so na klancu bodisi preveč v senci ali na soncu, ob dežju pa pride do izpiranja tal. Ni presenetljivo, da na klancih pogosto vidimo grmovnice, gredice rož ali zasaditev medonosnih rastlin. Vzdrževanje si močno olajšamo, če uredimo zasaditev, ki jo lahko pokosimo z motorno koso enkrat ali dvakrat v sezoni. Prava izbira so kose z ravno osjo in okroglim ročajem – dvojni ročaj je boljši za košnjo ravnin. Če vseeno vztrajate pri zasajevanju trave, priporočamo izravnavo terena s terasami. Kakšen bolj iznajdljiv gospodar ali gospodarica pa si na klancu omisli celo nekaj koz ali ovc, ki tudi zelo učinkovito poskrbijo za urejanje zelene okolice.