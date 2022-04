Čeprav sta Krki do konca rednega dela lige ABA ostali še dve prestavljeni tekmi, je že jasno, da je po porazu proti Igokei izpadla v 2. ligo ABA. Cedevita Olimpija pa je proti Ciboni po vodstvu za 15 v drugem polčasu povsem padla. Moštvo trenerja Gašperja Okorna je tako prekinilo zmagoviti niz Ljubljančanov v jadranskem tekmovanju in evropskem pokalu, ki je trajal 15 tekem.

Krka je na gostovanje k Igokei odpotovala brez poškodovanih Jana Kosija, Adonisa Thomasa in Hasanha Frencha. Odpor gostiteljem je lahko pokazala le v prvi četrtini, nato pa je prednost le še naraščala. »V danem trenutku smo dali od sebe vse, kar smo lahko. Manjkala sta nam dva pomembna igralca, Jan Kosi in Adonis Thomas. Borili smo se, kolikor smo se lahko. Tekmo smo odprli solidno, a je nato razlika začela hitro naraščati. Imeli smo problem s skokom in obrambo proti Daliborju Iliću, ki nam je nasul 31 točk in ujel devet skokov. Igokea je znala izkoristiti naše slabosti. Ne preostane nam drugega, kot da delamo naprej. Med tednom nas čaka državno prvenstvo, nato pa v ligi ABA Mornar,« je povedal trener Krke Dalibor Damjanović.

Proti Ciboni je po dveh tekmah počitka zaradi bolečin v hrbtu znova igral kapetan Cedevite Olimpije Jaka Blažič in bil nemudoma v začetni peterki. S soigralci so že po petih minutah vodili za 10, ob polčasu pa za 15 in zdelo se je, da je vprašanje zmagovalca odločeno že po polovici tekme. A Zagrebčani so se v drugem delu prebudili in v zadnji četrtini ob nerazpoloženi Olimpiji prišli do velikega preobrata. »Na trenutke smo igrali dobro in sproščeno, nato pa se po višji prednosti preveč sprostili, saj smo mislili, da se je Cibona predala. Začeli smo delati poteze za publiko in nehali igrati našo igro, za kar smo bili kaznovani. Verjamem, da bo za vse nas to velika šola in da bomo po tem porazu še boljši,« je misli strnil trener Olimpije Jurica Golemac.

Liga ABA, zadnji, 26. krog: Olimpija – Cibona 80:84 (29:22, 54:39, 69:61, Dragić 21, Murić 14, Omić 13; Branković 20), Igokea – Krka 108:81 (27:22, 57:41, 85:59, Ilić 31; Stavrov 25, L. Lapornik 14, M. Lapornik 12), Split – Zadar 80:93 (Kovačevič 24, Barič ni igral in je po operaciji kolena že končal sezono; Carter 15), Mornar – S. Centar 82:88 (Mihailović in Jeremić po 23; Kamenjaš 25), Mega – Partizan 68:97 (Simanić 19; Punter 16), danes ob 18. uri: C. zvezda – FMP, ob 21. uri: Budućnost – Borac. x