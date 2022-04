Za slovenskim motokrosistom Timom Gajserjem je sijajen konec tedna. Na peti dirki sezone svetovnega prvenstva v razredu MXGP je dosegel četrto skupno zmago, potem ko je bil na obeh dirkah najhitrejši. Na progi, ob kateri se je zbralo ogromno število navijačev, ki so ponosno mahali s slovenskimi zastavami, je bil odličen že v kvalifikacijah, ko si je priboril najboljši startni položaj. Za vse dirkače je steza v Pietramurati, ki jo sicer dobro poznajo, letos predstavljala poseben izziv, saj so prireditelji obrnili smer vožnje.

»V Pietramurati je zelo prijetno dirkati, saj so vsepovsod slovenski navijači in lahko jih slišim praktično na vsakem koraku. Po pravici in iskreno povedano pa mi proga v Trentinu ni med ljubšimi. Je zelo trda, mestoma tudi zahrbtna z globokimi brazdami in luknjami, ki te lahko presenetijo, zato moraš biti zelo pazljiv, ampak potrudil se bom dirko odpeljati čim bolje,« je obljubil Tim Gajser po sobotnih kvalifikacijah.

Zahvale občinstvu in ekipi

Na prvi dirki je Gajser na startu spustil predse Glenna Coldenhoffa. Nizozemcu je dihal za ovratnik dvajset minut ter potrpežljivo čakal na priložnost, da ga prehiti. Ves čas je dirkal po zunanjih linijah, na katerih si je skušal iz zavojev privoziti višjo hitrost. V ospredje je pridrvel ob pravem času, saj se je vodilnima vse bolj bližal Španec Jorge Prado, ki je na koncu na prvi progi zasedel tretje mesto. Ko je Gajser prevzel vodstvo, ga je zlahka obdržal do konca. »Na startu sem se izmuznil gneči ob notranjem robu, potem pa sem vozil za Glennom. Čutil sem, da sem hitrejši, a sem čakal in iskal pravi trenutek, da ga prehitim. To mi je uspelo na sredini dirke, potem pa sem si ustvaril prednost ter si pripeljal zmago v vožnji, zaradi katere sem zelo vesel,« je razplet na prvi dirki komentiral slovenski šampion.

Na drugi progi je Slovenec po startu zaostal za Pradom in Jeremyjem Seewerjem. A le za nekaj krogov, saj je bil spet ob pravem trenutku na pravem mestu, ko je dirkal po svojih zunanjih linijah. Po težavah Prada je namreč švignil kot blisk v vodstvo, ki ga ni več izpustil iz rok, ter dosegel novo prepričljivo zmago. »Perfektno! Prvič letos mi je uspelo dobiti obe vožnji in seveda sem zelo zadovoljen. Zahvale vsem slovenskim navijačem, ki so ob progi naredili imenitno vzdušje in mi pomagali do tega rezultata. Seveda pa se moram zahvaliti tudi celotni ekipi, ki je naredila vse perfektno, da sem sploh lahko dirkal tako, kot sem,« je po dvojni zmagi, s katero je krepko povišal vodstvo v skupnem seštevku kraljevega razreda, povedal svetovni prvak.

Jan Pancar skupno 16.

»Res je sicer, da sem bil na peti dirki sezone še petič na zmagovalnih stopničkah, a moram hkrati priznati, da sem od dirke pričakoval več. Na drugi progi sem imel veliko težav in včeraj višje nisem mogel poseči. Sezona bo še dolga in priložnosti bo še veliko,« je priznal najbližji Gajserjev zasledovalec v boju za naslov svetovnega prvaka Jorge Prado. »Ponosen sem nase. Predvsem zato, ker sem na obeh vožnjah dirkal zelo pametno in potrpežljivo,« pa se je skupno drugega mesta veselil Maxime Renaux.

V razredu MX2 je bil Jan Pancar skupno 16., potem ko je v kvalifikacijah dosegel 17. čas. V spremljevalnem programu so se merili tudi vozniki v evropskem prvenstvu. V kvalifikacijah je sodelovalo šest Slovencev. V razredu EMX 125 se je na dirko uspelo prebiti Jaki Peklaju, medtem ko sta Žan Oven in Tilen Demšič obtičala v kvalifikacijah. V razredu EMX Open so v kvalifikacijah nastopili trije slovenski dirkači, in sicer Jaka Završan, Luka Kutnar in Mark Žitnik, a se nihče ni prebil na dirko. x