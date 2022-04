Državna tožilka je ob tem napovedala, da bodo sprožili preiskavo, povezano s 5600 domnevnimi vojnimi zločini, proti petsto osumljenim iz vrst ruske vojske in vladnih krogov v Moskvi, med njimi tudi proti Vladimirju Putinu, za katerega je Venediktova dejala, da je »največji vojni zločinec 21. stoletja«. V Kremlju zanikajo odgovornost za ubite v regiji okoli Kijeva, ki so jo ruske sile zapustile pred dobrim tednom, vendar satelitski posnetki in posnetki zahodnih tajnih služb iz prestreženih komunikacij med ruskimi vojaki kažejo na verodostojnost ukrajinskih navedb.

Več deset trupel civilistov so po navedbah lokalnih oblasti našli tudi v vasi Buzova blizu Kijeva, iz Makariva zahodno od ukrajinskega glavnega mesta pa so sporočili, da so po umiku ruskih sil našli 132 ustreljenih civilistov, večinoma v skupnih grobiščih. Venediktova je povedala, da imajo dokaze tudi o tem, da so petkov raketni napad na železniško postajo v Kramatorsku na vzhodu Ukrajine zagrešile ruske sile, potem ko je Kremelj že zanikal odgovornost in za napad obtožil ukrajinsko vojsko. V raketnem napadu na železniško postajo, na kateri je po ukrajinskih navedbah okoli 4000 civilistov čakalo na humanitarni vlak, da bi zapustili mesto, je umrlo 52 ljudi, med njimi pet otrok.

V Lugansku premalo zaklonišč

Ruske sile se medtem zbirajo na vzhodu države. Guverner Luganska Sergij Gaidai je za italijanski časopis Corriere della Sera dejal, da gre le še za vprašanje dni, kdaj bodo ruske sile znova napadle: »Na novo se razvrščajo na meji in nas nenehno bombardirajo, bolnišnice, šole in hiše so zravnali z zemljo.« Gaidai se boji, da bo situacija pri njih še slabša kot v Buči ali Mariupolju, saj jim primanjkuje zaklonišč, ljudje se skrivajo v kleteh, zato skuša prebivalce prepričati, naj zapustijo območje. Včeraj so dosegli dogovor o devetih humanitarnih koridorjih iz krajev na vzhodu države, med drugim tudi iz Mariupolja. Že v soboto so ukrajinske oblasti po humanitarnih koridorjih evakuirale več kot 4500 ljudi, več kot 3000 tudi iz obleganega Mariupolja, v petek je območje zapustilo 6600 prebivalcev.

Ruske sile so včeraj bombardirale tudi letališče v Dnipru in ga povsem uničile. V večernih urah je agencija DPA poročala, da naj bi ruske sile v napadu na mesto Rubižne zadele skladišče dušikove kisline, oblasti so prebivalce pozvale, naj ostanejo na svojih domovih in zaprejo vsa okna. Generalštab ukrajinske vojske ocenjuje, da poskušajo Rusi prebiti ukrajinsko obrambo pri Izjumu vzhodno od Harkiva in vzpostaviti popoln nadzor nad Mariupoljem.

V Kijevu si medtem evropski politiki pri ukrajinskem predsedniku Volodimirju Zelenskem podajajo kljuko. V soboto sta ga obiskala avstrijski predsednik vlade Karl Nehammer in nekaj ur za njim še britanski premier Boris Johnson, ki se je v spremstvu ostrostrelcev odpravil tudi na sprehod po mestu. Nehammer bo danes odpotoval tudi v Moskvo, kjer se bo srečal z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom. x