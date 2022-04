V senci večnega derbija je bil mali derbi v Spodnji Šiški, kjer so se pomerili nogometaši Brava in Mure. Tri točke so bile nujne za obe moštvi, ki se borita za nastopanje v Evropi, na koncu pa so se veselili Prekmurci. Še več, ne samo da zdaj zasedajo četrto mesto, za Olimpijo mesto višje, ki še zagotavlja izdatne evropske denarce, zaostajajo zgolj dve točki.

V drugem polčasu je tekmo zaznamovalo močno sneženje, odločilni trenutek pa se je zgodil v 68. minuti, ko je Mihael Klepač (v igro je vstopil le pet minut prej) v kazenskem prostoru preigral Marka Španringa in zadel za končnih 2:1. »Bili smo za odtenek premalo dosledni. Ekipa je v solidni formi, naša predstava je bila dobra, ne pa tudi odlična. V prvem polčasu smo sprva premalo napadali globino. Ko smo to popravili, smo bili tudi nevarni. Imel sem občutek, da smo imeli veliko več priložnosti od nasprotnika, žal pa nam ni uspelo priti v vodstvo. Prelomni trenutek je bil zagotovo strel Stefana Milića, ki je stresel prečko,« je dejal domači strateg Dejan Grabić, ki se zaveda, da na prihodnjih tekmah (najprej gostujejo v Celju, nato igrajo z Domžalami v pokalu in prvenstvu) štejejo le zmage. »Ne bo preračunavanja. Še vedno imamo možnosti ujeti ekipe, ki so pred nami. Zaradi pokala ne bomo uničevali kemije znotraj ekipe. Kot rečeno, je ekipa v dobri formi in še naprej bomo na vsaki tekmi iskali pot do zmage,« je še dejal Grabić.

Za Aluminij v boju za obstanek štejejo le zmage, točka proti Radomljam je zato zanje gotovo neuspeh, četudi so si jo priborili na gostovanju. Za tokratnim tekmecem tako zaostajajo že devet točk, do konca sezone pa je le še šest krogov. Zanje še hujši udarec pa je bila zmaga Tabora, ki je bil boljši od Domžal; te so brez zmage že sedem tekem. Predzadnji Sežančani jim zdaj bežijo za šest točk. x

Radomlje ‒ Aluminij 1:1 (1:1) Strelca: 0:1 Špehar (14), 1:1 Mrkonjić (40./11 m). Športni park, gledalcev 150, sodnik: Jug (Tolmin), rumeni kartoni: Rugašević, Mužek; Šroler. Radomlje: Velić, Ševelj, Guček, Mužek, Rugašević, Zabukovnik, Bumbu (od 83. Nuhanović), Šarić (od 79. Čuić), Cerar (od 79. Kregar), Mrkonjić, Guzina, trener: Bašić. Aluminij: Nwolokor, Musa, Martić, Azemović, Pečnik, Marinšek, Bolha (od 38. Prša), Šroler, Brest (od 85. Kadrić), Špehar, Turčin, trener: Pevnik. Igralec tekme: Dino Špehar (Aluminij). Streli v okvir gola: 3:3, streli mimo gola: 4:8, prosti streli: 6:8, koti: 8:4, obrambe vratarjev: 2:2, število vseh napadov: 171:114, število nevarnih napadov: 92:41, posest žoge (v odstotkih): 55:45.

Bravo ‒ Mura 1:2 (1:1) Strelci: 0:1 Daku (25), 1:1 Bajde (36), 1:2 Klepač (68). Stadion Žak, gledalcev 300, sodnik: Vinčič (Maribor), rumeni karton: Gorenc. Bravo: Orbanić, Križan, Španring, Milić, Kavčič, Nsana, Kurtović, Trontelj (od 82. Maružin), Memić (od 74. Kirm), Kerin (od 86. Sever), Bajde, trener: Grabić. Mura: Zalokar, Pucko, Karamarko, Gorenc, Beganović (od 63. Klepač), Kozar (od 63. Ouro), Bobičanec (od 94. Maruško), Horvat, T. Cipot (od 63. Škoflek), Kous, Daku, trener: Čontala. Igralec tekme: Luka Bobičanec (Mura). Streli v okvir gola: 7:6, streli mimo gola: 6:6, prosti streli: 11:18, koti: 10:2, obrambe vratarjev: 4:6, število vseh napadov: 112:133, število nevarnih napadov: 88:85, posest žoge (v odstotkih): 46:54.

Tabor ‒ Domžale 2:1 (1:0) Strelci: 0:1 Daku (25), 1:1 Bajde (36), 1:2 Klepač (68). Stadion Rajka Štolfe, sodnik: Borošak (Spodnji Duplek), rumeni kartoni: Ndzengue; Gorenc Stankovič, Pišek. Tabor: Koprivec, Ristić, Briški, Koderman, Salkić, Grobry, Mavretič (od 88. Čakš), Ovsenek (od 60. Tolić), Monjac (od 90. Kljun), Ndzengue (od 59. Stančič), Bongongui (od 72. Stanković), trener: Kosić. Domžale: Mulalić, Dobrovoljc, Gorenc Stankovič (od 17. Adamov), Šoštarič Karič, Ilenič, Pišek (od 46. Husmani), Ibričić, Repas (od 67. Georgijević), Perc (od 67. Jurilj), Saitoski (od 78. Markuš), Jakupović, trener: Đuranović. Igralec tekme: Dino Stančič (Tabor). Streli v okvir gola: 6:6, streli mimo gola: 7:4, prosti streli: 13:17, koti: 8:6, obrambe vratarjev: 5:4, število vseh napadov: 140:148, število nevarnih napadov: 107:88, posest žoge (v odstotkih): 49:51.