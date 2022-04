Ko nacionalka pozabi na covid

Predvolilna soočenja imajo blagodejni učinek na vse nas. Če jih gledamo, je to vir izjemne zabave. To, kar nam demonstrirajo voditelji nacionalke z neumornim, neprekosljivim, vrhunsko pripravljenim Igorjem Pirkovičem na čelu, je zgodovinski dosežek. Študijski primer, ob katerem se vsi teoretiki tam na raznih medijskih srednjih, višjih in visokih šolah lahko samo skrijejo. Igor Pirkovič kot esenca te lucidnosti izpraševalcev na nacionalki pa lahko brez sramu sprejme častne doktorate z vsega sveta.