Ratifikacija sporazuma z Madžarsko

Vlada je na nedeljski dopisni seji izdala uredbo o ratifikaciji sporazuma z madžarsko vlado o sodelovanju pri gospodarskem in družbenem razvoju narodnostno mešanega območja na obeh straneh slovensko-madžarske meje, ki je bil sklenjen februarja v Lendavi. Ta bo, kot pojasnjujejo na Ukomu, omogočal odpravljanje razvojnih zaostankov ter krepil sposobnost črpanja sredstev iz Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje (EZTS) Muraba in nadaljnji socialnoekonomski in splošni družbeni razvoj obeh manjšin. Vlada je včeraj poleg tega v veljavni načrt razvojnih programov 2022–2025 uvrstila projekta ustanovitve vzorčne kmetije na narodnostno mešanem območju v Pomurju ter razvoja kmetijstva v okviru te kmetije. Za izvedbo obeh projektov bo namenjenih osem milijonov evrov. x