“Vsi smo zbežali, da bi si rešili življenje”

Prosilci za azil z Bližnjega vzhoda in iz Afrike so se vključili v pomoč beguncem iz Ukrajine. Zanje so – med drugim – pomagali pripravljati prenočišča. A so ob tem spoznali, da je za Ukrajince oblast pripravljena storiti mnogo več kot za druge begunce. Uradu za migracije in ministrstvu za notranje zadeve so poslali protestno pismo.