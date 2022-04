Volilni programi in energetika: veliko prodajanja megle

Obnovljivi viri energije in zeleni prehod so rdeča nit strankarskih predvolilnih programov za energetsko področje. Vsi bi gradili NEK 2 in hidroelektrarne na Sav – razen Levice –, hkrati pa obljubljajo še vlaganja v nove tehnologije ter ukrepe za blažitev cen elektrike. Strokovnjaki opozarjajo, da je pri tem veliko leporečja in populizma, ki ima z realnostjo malo skupnega.